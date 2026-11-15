Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Vinh Phú

Đến dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân khối Trung Yên có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Vinh Phú. Ảnh: TL

Khối Yên Trung được sáp nhập từ 2 khối Yên Hòa và Trung Hòa, phường Vinh Phú. Trung Yên là khu dân cư có quy mô dân số khá lớn, được sáp nhập bởi 2 khối Yên Hòa và Trung Hòa với 518 hộ, trong đó có 438 hộ thường trú, 80 hộ tạm trú, với 1.800 nhân khẩu.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội của cán bộ, nhân dân khối Trung Yên phường Vinh Phú. Ảnh: TL

Nhân dân trong khối chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu, một số hộ gia đình công nhân viên, lao động tự do, buôn bán nhỏ, tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều cố gắng trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định, gắn bó, đây là truyền thống của các khối cũ trước đây nay được duy trì và hiện nay ngày càng bền chặt. Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên, số hộ có mức sống khá chiếm gần 55%; trên địa bàn chỉ còn 1 hộ nghèo.

Cán bộ khối Trung Yên phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: TL

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt kết quả nổi bật, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 99,7%. Phong trào thể dục, thể thao phát triển tích cực, với 81,8 % hộ đạt tiêu chí gia đình thể thao; đặc biệt trong năm 2026, khối đã huy động nội lực nhân dân xây dựng 2 mô hình dân vận khéo gần 200 triệu đồng.

Đặc biệt, tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được phát huy. Các hộ gia đình đóng góp các loại thuế quỹ phí đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao như: phí vệ sinh môi trường; Quỹ vì người nghèo; phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, giải bóng đá thiếu nhi, thăm hỏi chính sách gần 120 triệu đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho khối Trung Yên, phường Vinh Phú. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, khối huy động sức dân tích cực tham gia đóng góp đầu tư xây dựng các tuyến đường nội khối, các thiết chế văn hóa, sửa chữa hệ thống loa phát thanh, điện chiếu sáng trên các trục đường trong khối, ủng hộ đội bóng đá thiếu nhi… với tổng kinh hàng trăm triệu đồng.

Đại diện phường Vinh Phú tặng hoa chúc mừng khối Trung Yên. Ảnh: TL

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân khối Trung Yên tiếp tục đoàn kết, gắn bó, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng, thực hiện tốt truyền thống tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quan tâm giáo dục con cháu, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, xây dựng môi trường sống “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Khối thực hiện xây dựng khu dân cư “An toàn, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, nghĩa tình và hạnh phúc, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; góp phần xây dựng phường Vinh Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Khối Trung Yên khen thưởng các tổ dân cư có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Ảnh:TL

Tại ngày hội, khối Trung Yên vinh danh các gia đình tiêu biểu, khen thưởng các tổ dân cư và các đoàn thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương.