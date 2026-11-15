Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quang Trung

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nà Giốc, xã Quang Trung.

Xóm Nà Giốc hiện có 172 hộ, 780 nhân khẩu với hai dân tộc Tày, Nùng cùng sinh sống; trong đó, 28 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong xóm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Năm 2026, xóm huy động 172 ngày công lao động duy tu, bảo dưỡng đường nông thôn. Các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua bình xét, toàn xóm có 133 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 77%, khu dân cư đạt văn hoá.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Đồng thời, công bố quyết định công nhận các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả nhân dân xóm Nà Giốc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Đồng thời, duy trì hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng tặng quà người uy tín trên địa bàn xã Quang Trung.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đỗ Văn Thắng trao quà của Tỉnh ủy và đoàn công tác cho khu dân cư; tặng 10 phần quà cho người uy tín trên địa bàn xã; trao 57 suất quà cho 57 hộ nghèo, cận nghèo xóm Nà Giốc.