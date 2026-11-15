Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đinh Đức Cảnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bảo Tháp

Cùng dự có các đồng chí Thành ủy viên: Lưu Đình Thực, Giám đốc Sở Tư pháp; Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và xã Đông Cứu cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (1930 - 2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Thôn Bảo Tháp có 776 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu; Chi bộ có 57 đảng viên. Trên địa bàn có cụm di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền thờ Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh và chùa Thiên Thư. Phát huy truyền thống quê hương, cán bộ, Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh tặng quà các cụ cao niên tại Ngày hội.

Năm 2026, mặc dù sản xuất gặp khó khăn do thời tiết, giá vật tư biến động, người dân chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề và dịch vụ. Toàn thôn có 150 hộ làm dịch vụ may mặc, trong đó có 5 doanh nghiệp. Các ngành nghề góp phần tạo việc làm cho lao động trong và ngoài địa phương; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân. Trong năm, bà con đóng góp hàng trăm triệu đồng, hơn 50 m² đất và 300 ngày công xây dựng nông thôn mới, tôn tạo di tích. Đặc biệt, thôn có 521 hộ đồng thuận, chia sẻ đất đai thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, góp phần triển khai công trình trọng điểm.

Công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội được quan tâm. Quỹ khuyến học các dòng họ đạt hơn 800 triệu đồng; thôn tổ chức tuyên dương, khen thưởng 241 lượt giáo viên, học sinh có thành tích cao trong năm học 2025 - 2026. Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 120% kế hoạch. Các hoạt động giúp đỡ hộ khó khăn, chăm lo gia đình chính sách được duy trì.

Đồng chí Nguyễn Bá Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Cứu trao khen thưởng của UBND xã cho các tập thể, cá nhân.

Cùng đó, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”. Phong trào văn hóa, thể thao, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn sự gắn kết trong cộng đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Đức Cảnh bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Bảo Tháp; biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, trên quê hương Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, truyền thống hiếu học, nghĩa tình đang được tiếp nối qua việc chăm lo cho con cháu học hành, giúp nhau phát triển kinh tế, sẻ chia với những gia đình khó khăn.

Ghi nhận, cảm ơn 521 hộ đồng thuận, chia sẻ đất đai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng chí khẳng định đây là đóng góp đáng quý cho công trình lớn, cho tương lai phát triển của quê hương. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể gần dân, lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng; cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm. Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò tập hợp, vận động, khơi dậy sáng kiến, để người dân được biết, được bàn và cùng tham gia công việc chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ cao niên.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, học nghề, đổi mới sản xuất, nắm bắt cơ hội việc làm; chăm lo khuyến học, khuyến tài, giúp trẻ em khó khăn được đến trường. Cùng với giữ gìn di tích, lễ hội, tiếng hát quan họ, mỗi gia đình cần thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự; học kỹ năng số. Mỗi việc làm tốt, mỗi hộ có việc làm ổn định sẽ góp phần xây dựng Bảo Tháp khang trang, nghĩa tình, để người dân có cuộc sống tốt hơn.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Đức Cảnh và các đại biểu trao hoa, quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng thôn; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân thôn Bảo Tháp; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho Ban Công tác Mặt trận thôn; tặng Giấy khen của UBND xã Đông Cứu cho nhiều tập thể, cá nhân; tặng quà 9 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo và các cụ cao niên.