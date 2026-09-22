Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh tặng quà Trung thu tại Trường Mầm non Cao Đức

Cùng đi có đại diện các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Trường Mầm non Cao Đức hiện có 2 cơ sở, 34 nhóm, lớp với 861 trẻ và 99 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Cao Đức tiếp tục duy trì 100% trẻ ăn bán trú, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, theo dõi sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Nhà trường quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh và đoàn công tác tặng quà Trường Mầm non Cao Đức.

Tại đây, đồng chí Đinh Đức Cảnh gửi lời chúc tốt đẹp tới cô và trò nhà trường đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác giáo dục, chăm sóc trẻ.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh chúc mừng cô và trò Trường Mầm non Cao Đức nhân dịp Tết Trung thu.

Đồng chí nhấn mạnh: Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và thành phố Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trẻ em hiện nay vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại và mất an toàn trên môi trường mạng. Vì vậy, chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình hay nhà trường mà cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh trao quà cho các cháu.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà trường, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe các cháu. Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe và sự an toàn của trẻ; thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích và bạo hành trẻ em. Các cô giáo tiếp tục dành cho các cháu sự yêu thương, kiên nhẫn, trách nhiệm; tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi và rèn luyện kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Tiết mục văn nghệ vui Tết Trung thu của cô trò Trường Mầm non Cao Đức.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Đinh Đức Cảnh cùng đoàn công tác trao tặng Trường Mầm non Cao Đức 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà bằng hiện vật. Đồng chí cùng dự đón Tết Trung thu và trao quà cho các cháu, góp phần mang đến không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của các cấp đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.