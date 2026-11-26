Trong đó, buổi sáng, tiếp xúc cử tri với các phường: Phủ Lý, Hà Nam, Châu Sơn, Liêm Tuyền, Phù Vân, Duy Tân, Duy Tiên, Tiên Sơn. Buổi chiều tiếp xúc với các phường: Tam Chúc, Lý Thường Kiệt, Lê Hồ, Kim Bảng, Kim Thanh, Nguyễn Úy, Duy Hà và Đồng Văn.

Tại các hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cùng ĐBQH tỉnh Ninh Bình tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Đóng góp vào thành công của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 6 cuộc khảo sát, 3 hội nghị và ban hành 157 văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương về các dự án luật. Các đại biểu có 263 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, tham gia góp ý nhiều dự án luật, nghị quyết và các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật; chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri phường Phù Vân nêu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Cử tri cũng đề nghị xem xét điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng từ đủ 70 tuổi; có chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi. Một số ý kiến kiến nghị nâng cao chất lượng y tế, giáo dục cơ sở, kiểm soát giá cả hàng hóa tiêu dùng, đồng thời hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân khi Nhà nước thu hồi đất và quản lý, sử dụng đất công ích.

Phát biểu tại các hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề được quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu tại hội nghị Ảnh: Báo Ninh Bình.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo quy định.