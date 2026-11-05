Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm việc với Quân đoàn 12

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Quân đoàn 12 bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

Trung tướng Trần Minh Đức chủ trì buổi làm việc.

Các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; duy trì hiệu quả tăng gia sản xuất, chế biến; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quân đoàn chỉ đạo xây dựng, sửa chữa công trình doanh trại bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm; tổ chức vận chuyển, cơ động lực lượng, vật chất, VKTBKT phục vụ các nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ SSCĐ tại Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 12).

Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển VKTBKT được thực hiện chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc. Các đơn vị duy trì tốt tình trạng kỹ thuật của VKTBKT, nhất là các trang bị tham gia diễn tập; củng cố, cải tạo, nâng cấp kho, trạm; chấp hành nghiêm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Quân đoàn đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành hậu cần, kỹ thuật; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần tại Trung đoàn 101, Sư đoàn 325.

Về công tác chuẩn bị diễn tập TC-26, cơ quan hậu cần - kỹ thuật các cấp của Quân đoàn chủ động nghiên cứu, xây dựng đầy đủ văn kiện chỉ đạo diễn tập, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; xây dựng Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật theo đúng kế hoạch; tổ chức luyện tập, triển khai các nội dung bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng cho diễn tập.

Đoàn kiểm tra công tác quản lý, cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật tại Trung đoàn 101 (Sư đoàn 325).

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật của Quân đoàn 12; đồng thời yêu cầu Quân đoàn tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là các cuộc diễn tập; chuẩn bị chu đáo công tác kiểm kê và xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật năm 2027 sát yêu cầu nhiệm vụ.