Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Tổng công ty Ba Son phải tập trung nguồn lực đóng mới các gam tàu quân sự ​

Cùng dự buổi làm việc có Đại tá Lê Đức Lâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc Tổng cục.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Ba Son.

Theo báo cáo của Đại tá Phan Văn Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Ba Son, trong 10 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tập trung đóng mới, sửa chữa nhiều lượt tàu quân sự và tàu kinh tế xuất khẩu; nghiên cứu sản xuất 2.433 lít sơn phục vụ quốc phòng và dân sinh; hoàn thành, bàn giao 5 hợp đồng gia công kết cấu siêu trường, siêu trọng; triển khai hiệu quả dịch vụ Logistics với khối lượng hàng hóa qua cảng đạt khoảng 180.673 tấn. Giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty đạt 2.093,76 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2025; doanh thu đạt 1.530,78 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2025.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách và đoàn công tác kiểm tra vật tư phục vụ đóng tàu quân sự.

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, công nghệ đóng mới, sửa chữa các loại tàu; tổ chức kiểm định 327 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện 11 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp; tổ chức xét duyệt và công nhận 13 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi hơn 4 tỷ đồng. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Kiểm tra các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Tổng công ty Ba Son trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Tổng công ty cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đóng mới, sửa chữa và bàn giao các loại tàu quân sự, đảm bảo tiến độ, an toàn; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, đặc biệt chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp.

Quan tâm bồi dưỡng, thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là các kỹ sư đầu ngành về đơn vị công tác. Chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh tổ chức, biên chế của đơn vị bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huy động các nguồn lực đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ, nhà xưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo đời sống, việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động...