Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm việc với nhà máy Z181, Z195 và Z199

Tại các đơn vị, đoàn công tác tham quan các phân xưởng sản xuất, kiểm tra sản phẩm và nghe lãnh đạo, chỉ huy các nhà máy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z195.

Theo báo cáo, các nhà máy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, quyết định của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đối với Nhà máy Z195, tính đến hết tháng 10-2026, sản lượng thuốc phóng, thuốc nổ đạt 106% kế hoạch năm; dự kiến hết năm đạt 117% kế hoạch. Công tác tổ chức sản xuất được duy trì chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z199.

Nhà máy Z199 được giao sản xuất 14 chủng loại sản phẩm khí tài quan sát, ngắm bắn ngày, đêm. Đến hết tháng 10-2026, sản phẩm quốc phòng nhóm 1 đạt 83% kế hoạch năm. Nhà máy cũng tích cực triển khai sản xuất loạt “0” các loại kính, khí tài quan sát trang bị cho xe quân sự; sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của các đơn vị trong toàn quân. Cùng với đó, đơn vị tập trung nguồn lực sản xuất các loại quạt điện đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đối với Nhà máy Z181, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm, an toàn về mọi mặt. Hoạt động sản xuất kinh tế được đẩy mạnh trên các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, xây lắp kỹ thuật và kinh doanh thương mại.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách tham quan sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z181 nghiên cứu, sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại các nhà máy, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách biểu dương kết quả các nhà máy đạt được trong thời gian qua; yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, bảo đảm chất lượng, tiến độ sản phẩm và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng mới; chú trọng tạo việc làm, duy trì đội ngũ người lao động; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn sản xuất và bảo vệ môi trường.