'Chủ nhật về làng' giúp buôn làng bình yên

Không chờ dân có việc tìm đến Công an

Sáng Chủ nhật, anh Rơh Châm Tuân (SN 1985, trú tại làng Jet, xã Ia Hrung) cùng bà con trong làng gác lại công việc để đến nhà sinh hoạt cộng đồng tham gia buổi hỗ trợ của Công an xã. Tại đây, cán bộ Công an đã tận tình hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm… vào tài khoản định danh điện tử. Sự hỗ trợ này khiến ai nấy đều phấn khởi, cảm kích trước tinh thần phục vụ tận tụy của lực lượng Công an.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã giúp người dân tích hợp thủ tục giấy tờ vào ứng dụng định danh điện tử.

Anh Rơh Châm Tuân chia sẻ, với người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như anh, việc tiếp cận với công nghệ còn nhiều khó khăn và hạn chế. Được cán bộ, chiến sĩ xuống tận làng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đã giúp bà con dễ dàng hơn trong việc làm thủ tục hành chính, giải quyết giấy tờ thuận tiện hơn.

“Khi được cán bộ, chiến sĩ cầm tay hướng dẫn tận tình, mình sẽ dễ hiểu, dễ thao tác trên ứng dụng hơn nhiều. Bên cạnh đó, trong quá trình hướng dẫn nếu có giấy tờ bị sai sót hoặc sắp hết hạn sẽ được các anh Công an sửa, đổi ngay tại chỗ nên rất thuận tiện” - anh Rơh Châm Tuân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an giúp một người dân trên địa bàn kê khai, thay đổi giấy tờ ngay tại địa bàn.

Không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính, trong những buổi xuống buôn làng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân thu hoạch nông sản, tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp lý tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc tổ chức buổi gặp mặt, khuyên răn, giáo dục những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Đây chính là những hoạt động trong mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” được Công an xã triển khai từ tháng 10/2024.

Điểm mới không chỉ ở việc chọn ngày nghỉ để xuống cơ sở mà còn là thay đổi cách tiếp cận: Không chờ dân có việc tìm đến Công an, mà Công an phải chủ động đến với dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề từ khi mới phát sinh.

Sự đồng tình của người dân

Thượng tá Ê Ban Chí, Trưởng Công an xã Ia Hrung chia sẻ, xã Ia Hrung hiện có 41 thôn, làng với hơn 37.200 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Jrai. Trong đó, có 10 làng thuộc vùng đặc biệt khó khăn, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động móc nối, lôi kéo liên quan đến Fulro, “Tin lành Đêgar”, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật… Từ thực tiễn ấy đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới công tác dân vận, kết hợp chặt chẽ giữa chăm lo đời sống nhân dân với chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đến tận vườn, rẫy nhà dân để hướng dẫn tích hợp thủ tục giấy tờ vào ứng dụng định danh điện tử.

“Từ đầu tháng 10/2024, mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” chính thức ra mắt. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Ia Hrung tiếp tục kiện toàn ban Chỉ đạo, tổ công tác, duy trì hoạt động thường xuyên, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi chuyến về làng, cán bộ, chiến sĩ vừa nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vừa gặp gỡ già làng, người có uy tín, hỗ trợ thủ tục hành chính, hướng dẫn sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho bà con nên người dân rất đồng thuận, tin tưởng”, Thượng tá Ê Ban Chí chia sẻ.

Chia sẻ về những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, ông Nguyễn Văn Thông (SN 1989, người dân trú tại xã Ia Hrung) cho biết, điều bà con quý nhất là các anh Công an không chỉ về làng tuyên truyền pháp luật mà còn hỏi han, giúp đỡ những gia đình khó khăn, hướng dẫn giấy tờ, giải quyết những việc dân cần. Thấy các anh tận tình, trách nhiệm, bà con càng tin tưởng và sẵn sàng phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cùng hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê.

Già Ksor Hyao (SN 1965, trú tại làng Breng 3, xã Ia Hrung) là người có uy tín tại địa phương, chia sẻ: “Cán bộ Công an thường xuyên về làng, cùng làm, cùng trò chuyện nên bà con rất tin tưởng. Chúng tôi cũng vận động con cháu không nghe lời kẻ xấu, không vi phạm pháp luật, chăm lo lao động, sản xuất. Muốn làng bình yên thì mỗi gia đình, mỗi người dân đều phải có trách nhiệm”.

“Từ một thủ tục được hướng dẫn, một mái nhà được sửa chữa đến một khó khăn được tháo gỡ, mỗi việc làm đều góp phần đưa lực lượng Công an đến gần dân hơn. Khi người dân cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm từ những việc gần gũi nhất trong cuộc sống, công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa vi phạm pháp luật cũng có thêm sức thuyết phục. Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện đời sống, từng bước củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an”, Thượng tá Ê Ban Chí chia sẻ.

Những con số biết nói

Theo Thượng tá Ê Ban Chí, sau hơn hai năm triển khai mô hình “Chủ nhật về làng”, đơn vị đã tổ chức 89 lượt về làng tại 41 thôn, làng; huy động 455 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 74 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 12.200 lượt người dân.

“Nhưng giá trị của những chuyến đi không chỉ được đo bằng số lượt cán bộ xuống cơ sở hay số buổi tuyên truyền, quan trọng hơn là những vấn đề người dân quan tâm được lắng nghe, giải quyết. Đã có 15 ý kiến liên quan đến an ninh, trật tự và thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết; hơn 45 lượt tư vấn pháp luật về đất đai, hôn nhân, gia đình, an sinh xã hội và hướng dẫn vay vốn phát triển kinh tế…”, Thượng tá Ê Ban Chí cho hay.

Lực lượng Công an xã kết hợp với lực lượng đảm bảo an ninh ở cơ sở tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự vào mùa thu hoạch cà phê của bà con.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp giúp dân bằng những việc làm thiết thực như tự nguyện đóng góp một ngày lương, tham gia hơn 200 ngày công lao động; vận động xây dựng, sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa; trao tặng quà, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đặc biệt, hơn 899 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ kích hoạt thành công trên 7.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đưa các tiện ích chuyển đổi số đến gần hơn với đồng bào vùng khó khăn.

Cùng hỗ trợ người dân xây nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

Giá trị nổi bật của mô hình “Chủ nhật về làng” không chỉ ở những hoạt động an sinh xã hội mà còn ở sự chuyển biến trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự. Thông qua hơn 100 lượt gặp gỡ, tuyên truyền, vận động cá biệt, tổ công tác đã phối hợp vận động 7 trường hợp trước đây theo “Tin lành Đêgar” trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy; hỗ trợ, giáo dục 19 trường hợp thuộc diện quản lý tại cộng đồng ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, lực lượng Công an đã tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục 62 trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm; vận động 43 trường hợp ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trong mùa thu hoạch cà phê, Tổ công tác tăng cường hơn 120 lượt tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn một vụ trộm cắp nông sản. Đặc biệt, 17/20 thôn, làng thuộc phạm vi triển khai mô hình, không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, không hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy. Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, trộm cắp vặt, vi phạm trật tự, an toàn giao thông từng bước được đẩy lùi.

Từ những kết quả thực tiễn, mô hình “Chủ nhật về làng” đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hiệu quả ấy tiếp tục được khẳng định khi mô hình được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công nhận là mô hình dân vận khéo vào tháng 7/2026. Mới đây, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công an đã có thông báo giới thiệu kết quả, cách làm để Công an các địa phương tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn.