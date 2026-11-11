Chu Nhất Long nghẹn ngào vì người phụ nữ chờ gần 20 năm để được gọi tên

Chu Nhất Long không nhận giải nhưng vẫn có một khoảnh khắc đáng nhớ

Giữa một đêm trao giải mà những chiếc cúp liên tục tìm được chủ nhân, Chu Nhất Long lại khiến người ta chú ý bằng một khoảnh khắc chẳng liên quan đến chiến thắng của chính mình.

Chu Nhất Long tại lễ trao giải Kim Kê 2026, khi xúc động nhắc đến người bạn học Cao Diệp.

Tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39, tổ chức ngày 10/11, Cao Diệp được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ bộ phim Tiệm Ảnh Nam Kinh. Trong khi nữ diễn viên đón nhận thành quả sau nhiều năm theo nghề, Chu Nhất Long xuất hiện trên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, có lúc nghẹn giọng.

Điều khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt nằm ở mối quan hệ giữa hai người. Chu Nhất Long và Cao Diệp từng là bạn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Cùng bước ra từ một môi trường đào tạo, nhưng con đường đến với sự công nhận của mỗi người lại rất khác nhau.

Chu Nhất Long đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí Hoa ngữ, trong khi Cao Diệp phải trải qua một hành trình dài với nhiều vai diễn trước khi được khán giả biết đến rộng rãi.

Có lẽ, với một người từng chứng kiến bạn mình đi qua những năm tháng đầu tiên của nghề diễn, chiếc cúp ấy mang ý nghĩa nhiều hơn một giải thưởng. Đó là một cách nhìn nhận khoảnh khắc này, chứ không phải lời giải thích được Chu Nhất Long trực tiếp xác nhận.

Gần 20 năm làm nghề, Cao Diệp cuối cùng cũng được gọi tên

Không phải diễn viên nào tốt nghiệp trường nghệ thuật cũng có thể nhanh chóng trở thành ngôi sao. Cao Diệp là một trường hợp như thế.

Nữ diễn viên sinh năm 1987, từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh trước khi tạo được dấu ấn rộng rãi với vai chị dâu cả Trần Thư Đình trong Cuồng Phong.

Điều thú vị là Cao Diệp không cần một vai nữ chính để khiến khán giả nhớ mặt. Chính một nhân vật phụ có cá tính mạnh, phong thái sắc sảo đã giúp cô trở thành cái tên được chú ý.

Nhưng được nhớ đến và được công nhận bằng một giải thưởng diễn xuất lớn lại là hai câu chuyện khác nhau.

Với Tiệm Ảnh Nam Kinh, Cao Diệp có thêm một cột mốc quan trọng khi được vinh danh tại Kim Kê 2026.

Trong một ngành công nghiệp mà sự nổi tiếng đôi khi đến rất nhanh rồi cũng có thể biến mất nhanh không kém, hành trình của Cao Diệp cho thấy giá trị của việc bền bỉ tích lũy vai diễn.

Cô không phải một gương mặt bất ngờ xuất hiện sau một đêm. Phía sau chiếc cúp là nhiều năm làm nghề, cả những vai diễn được nhớ đến lẫn những lần xuất hiện chưa đủ sức đưa tên tuổi cô lên hàng đầu.

Và đó cũng là lý do câu chuyện của Cao Diệp đáng được nhắc đến nhiều hơn một dòng thông báo chiến thắng.

Cùng đêm trao giải, Lương Gia Huy cũng được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với Bắt Gió Đuổi Bóng. Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động điện ảnh, tài tử Hong Kong mới lần đầu chạm tay vào chiếc cúp Kim Kê.

Hai thế hệ, hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: thành tựu không phải lúc nào cũng đến sớm, ngay cả với những người đã dành phần lớn cuộc đời cho điện ảnh.

Và giữa những lời chúc mừng dành cho người chiến thắng, hình ảnh Chu Nhất Long nghẹn ngào trước thành công của bạn học lại mang đến một lát cắt rất đời của giới giải trí.

Bởi đôi khi, điều khiến một người làm nghề xúc động nhất không phải lúc bản thân được gọi tên, mà là khoảnh khắc nhìn thấy người từng đi cùng mình cuối cùng cũng được công nhận.