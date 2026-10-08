'Chủ nhân Nobel Văn học 2026' Anne Carson: 'Kiến tạo những hình thức văn học đương đại mới'

Viện Hàn lâm Thụy Điển đã thông báo vào ngày 8/10 (giờ địa phương) rằng, bà Carson được chọn trao giải 'Nobel Văn học' năm nay. Khi giải thích lý do cho sự lựa chọn này, Viện Hàn lâm cho biết: "Bà Carson đã xây dựng một sự nghiệp văn chương táo bạo và đầy sáng tạo bằng cách tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại thông qua cuộc đối thoại đầy ngẫu hứng với các truyền thống cổ điển".

Bà Carson nổi tiếng với phong cách viết mang tính thử nghiệm, đan xen nhiều hình thức đa dạng như thơ ca, hư cấu, tiểu luận, cũng như dịch thuật và nghiên cứu học thuật. Bà liên tục cho ra đời các tác phẩm diễn giải lại thần thoại Hy - La cổ đại và các chủ đề triết học dưới lăng kính hiện đại.

Tác phẩm tiêu biểu của bà là Autobiography of Red (tạm dịch: Tự truyện của màu Đỏ), xuất bản năm 1998. Tác phẩm này tái hiện lại huyền thoại về Geryon, vốn bắt nguồn từ nhà thơ Hy Lạp cổ đại Stesichorus, thành một câu chuyện đương đại về quá trình trưởng thành và tình yêu. Dù được xếp loại là tiểu thuyết bằng thơ, tác phẩm này mang đặc điểm của một hình thức văn học linh hoạt, xóa nhòa ranh giới giữa hư cấu, thơ ca và tiểu luận.

Với giải thưởng này, bà Carson nhận được khoản tiền thưởng trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng hơn 31 tỷ đồng), cùng với huy chương và bằng chứng nhận.