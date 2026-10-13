Chủ nhân Nobel Kinh tế 2026 là ai?

AP đưa tin, tại Stockholm ngày 12/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế 2026 thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ là Robert E. Hall và Michael Woodford.

Hai nhà kinh tế người Mỹ đạt Nobel Kinh tế năm nay nhờ công trình nghiên cứu về các mô hình giúp Chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó với những cú sốc kinh tế, chẳng hạn như khủng hoảng năng lượng và lạm phát.

Giải Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ là Robert E. Hall và Michael Woodford. Ảnh: Anders Wiklund/TT News Agency/AP.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhấn mạnh rằng công trình nghiên cứu của họ đã tạo ra nền tảng lý thuyết để hiểu rõ hơn cách người tiêu dùng quyết định tiết kiệm hay chi tiêu, những hiểu biết này giúp các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới dễ dàng hơn trong việc ổn định nền kinh tế sau những biến động.

"Nghiên cứu của hai nhà kinh tế Robert E. Hall và Michael Woodford giúp ứng phó cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ mô hiệu quả hơn nhiều so với trước đây. Nó đã mang lại lợi ích to lớn trong đại dịch và các cuộc khủng hoảng năng lượng những năm gần đây", Ủy ban Nobel viết trong một bài báo giải thích về công trình của hai nhà kinh tế học.

Theo AP, ông Hall, 83 tuổi, hiện công tác tại Đại học Stanford ở California (Mỹ). Trong khi đó, ông Woodford sinh năm 1955, hiện công tác tại Đại học Columbia.

“Đây là một vinh dự to lớn. Tôi cảm thấy rất bất ngờ”, ông Woodford chia sẻ.

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Nguồn video: VNA