Là môn thể thao dân gian gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc, đẩy gậy không chỉ mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng. Thông qua việc duy trì phong trào tập luyện và tổ chức các giải đấu, môn thể thao này tiếp tục được bảo tồn, phát huy, lan tỏa trong đời sống nhân dân, nhất là tại các xã biên giới.