Chủ nhân hit 'Hà Giang Ơi' đi xuyên Việt, phác họa cảnh đẹp, con người khắp 3 miền
Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ca/nhạc sĩ Quách Beem - chủ nhân hit "Hà Giang Ơi" - gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào đối với những giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam qua ca khúc "Hành Trình Tôi Yêu Việt Nam". Nam ca sĩ cũng thực hiện chuyến đi xuyên Việt, ghi lại những thước phim đẹp đến nao lòng về hình dáng đất nước, từ danh lam thắng cảnh đến hoạt động mưu sinh, sinh hoạt thường ngày của người dân.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chu-nhan-hit-ha-giang-oi-di-xuyen-viet-phac-hoa-canh-dep-con-nguoi-khap-3-mien-post1896972.tpo