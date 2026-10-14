Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng (thứ 2 từ phải sang) nhận Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026.

Từ sân chơi nhỏ đến niềm vui lớn

Mỗi khi chiều về, trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Nga Khê luôn trở nên rộn rã tiếng vui đùa của trẻ nhỏ hào hứng trượt cầu trượt, đu đưa trên xích đu, ríu rít gọi nhau bên chiếc bập bênh. Trên khoảng sân, người lớn vừa trò chuyện, vừa dõi theo không khí vui chơi của con trẻ.

Thường xuyên đưa cháu đến vui chơi tại đây, bà Hoàng Thị Phàn phấn khởi chia sẻ: “Khu vui chơi thiếu nhi” do Đoàn xã Quảng Chính triển khai đã tạo sân chơi gần gũi, bổ ích cho các cháu. Có địa điểm để các cháu vui chơi cùng bạn bè, lưu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ, giảm thời gian cho điện thoại, ti vi, máy tính hay trò chơi điện tử".

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn xã đã chủ động vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đoàn viên, thanh niên thành đạt xa quê chung tay đóng góp tạo nguồn kinh phí xã hội hóa; đoàn viên, thanh niên tại các thôn đóng góp ngày công lao động, san lấp mặt bằng để hoàn thiện công trình.

Được biết, kinh phí đầu tư cho việc mua sắm cầu trượt, xích đu, bập bênh, đu quay san lấp, chỉnh trang mặt bằng, tổng giá trị mỗi công trình khoảng 30-40 triệu đồng. Đến nay, Đoàn xã Quảng Chính đã xây dựng được 20 mô hình khu vui chơi, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Ông Văn Doãn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Chính, cho biết: “Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích. Trong đó, Bí thư Đoàn xã Hoàng Lường Tùng đã chủ động tham mưu, phối hợp với các chi bộ, ban quản lý thôn vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng 20 khu vui chơi thiếu nhi, mang lại không gian sinh hoạt bổ ích cho trẻ em, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng”.

Từ thực tế ấy có thể thấy, năng lực của người cán bộ Đoàn không chỉ thể hiện ở việc đề xuất ý tưởng, mà còn ở khả năng kết nối các lực lượng, tạo sự đồng thuận và tổ chức thực hiện hiệu quả. Khi công trình được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, được trẻ em đón nhận và người dân đồng tình, phong trào thanh niên sẽ có thêm sức sống, tạo ra những giá trị thiết thực ở địa phương.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng (người đầu tiên bên trái) trao quà cho trẻ em trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.

Gắn phong trào với nhu cầu thiết thực từ cơ sở

Với 15 chi đoàn, hơn 1.000 đoàn viên, Bí thư Đoàn xã Hoàng Lường Tùng cùng tuổi trẻ địa phương đang đưa phong trào Đoàn, Hội trên địa bàn xã đến gần hơn với đời sống nông thôn bằng những việc làm thiết thực. Từ những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, các hoạt động an sinh xã hội đến hỗ trợ người dân chuyển đổi số, mỗi phần việc đều hướng đến lợi ích của cộng đồng.

Cùng với đó, Đoàn xã còn chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành nhiều văn bản nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số.

Sự tận tâm của người cán bộ Đoàn còn thể hiện qua các mô hình: “Em nuôi của Đoàn”, “Đồng hành cùng em đến trường” và việc đồng hành với thanh niên thực hiện nghĩa vụ công dân. Năm 2026, xã có 46 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó 16 người viết đơn tình nguyện, 12 đoàn viên được kết nạp Đảng tại địa phương.

Đoàn Thanh niên xã Quảng Chính phối hợp thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết.

Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng chia sẻ: “Công tác thanh niên không nhất thiết phải bắt đầu từ những gì lớn lao, mà từ việc cụ thể, thiết thực nhất. Những kiến thức được tích lũy cùng sự sâu sát cơ sở là hành trang để bản thân tôi tiếp tục đổi mới cách làm, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của tuổi trẻ quê hương”.

Năm 2026, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng vinh dự nhận Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”. Với anh, sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để tiếp tục cống hiến, cùng tuổi trẻ quê hương biến tinh thần xung kích thành những việc làm thiết thực, mang lại giá trị cho cộng đồng.

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/2026).