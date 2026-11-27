Bên cạnh 4 lực cơ bản quen thuộc của tự nhiên là lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu, nhà vật lý đoạt giải Nobel năm 2004 kiêm giáo sư Frank Wilczek tại đại học Stockholm (Thụy Điển) cho rằng thống kê lượng tử (quantum statistics) có sức chi phối sâu rộng như một “lực thứ năm”.

Chia sẻ trên tờ South China Morning Post, ông giải thích đây không phải lực cơ bản mới theo nghĩa thông thường mà là quy luật của cơ học lượng tử quyết định cách các hạt sắp xếp trạng thái, tạo ra hiệu ứng như lực đẩy giúp vật chất chống lại sự co ép từ các lực hút khác.

Lượng tử đóng vai trò như một “lực thứ năm” giúp vật chất duy trì cấu trúc và mở đường cho nhiều công nghệ hiện đại.

Nhờ quy luật này, các hạt fermion như electron không thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử giống hệt nhau mà phải phân bố ở nhiều mức năng lượng khác nhau quanh hạt nhân, giúp cấu trúc nguyên tử tồn tại và quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố. Cơ chế tương tự cũng bảo vệ cấu trúc hạt nhân của proton và neutron trước lực hút mạnh, đồng thời tạo ra áp suất chống lại lực hấp dẫn để giữ cho sao lùn trắng và sao neutron ổn định sau khi cạn nhiên liệu.

Thống kê lượng tử gồm hai dạng phổ biến là Fermi và Bose ứng với hai nhóm hạt fermion và boson, tạo nên nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng. Việc nắm bắt quy tắc sắp xếp của fermion giúp giới khoa học kiểm soát hành vi electron trong vật liệu để tạo ra transistor và công nghệ vi điện tử, trong khi đặc tính cùng tồn tại ở một trạng thái của boson như photon lại là cơ sở của tia laser, chất siêu chảy helium ở nhiệt độ cực thấp hay vật liệu siêu dẫn (từ các cặp electron) dùng trong máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và tàu đệm từ.

Ngoài fermion và boson, giáo sư Wilczek còn nhắc tới anyon - dạng hạt giả xuất hiện trong một số hệ vật chất hai chiều với quy luật thống kê riêng biệt mà chính ông đặt tên vào năm 1982. Phải mất 38 năm nghiên cứu, đến năm 2020, hai nhóm nhà khoa học độc lập mới công bố bằng chứng thực nghiệm quan trọng về sự tồn tại của anyon trong hiệu ứng Hall lượng tử phân số.

Chủ nhân giải Nobel Vật lý Frank Wilczek giải mã “lực thứ năm” âm thầm giữ cho mọi nguyên tử không sụp đổ.

Theo ông Wilczek, việc chứng minh được anyon đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho công nghệ thông tin lượng tử. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng có thể khai thác tương tác của dạng hạt giả này để lưu trữ, xử lý và bảo vệ dữ liệu trên máy tính lượng tử khỏi các lỗi tính toán, bên cạnh việc lý giải cách thế giới vật chất hình thành và tồn tại.