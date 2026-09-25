Chủ nhân bản hit 70 triệu view hai lần bị từ chối

Trong khi hai thành viên khác của Da LAB là Thơm và Thỏ đang được chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Emcee L lại chọn hướng đi riêng. Anh mở công ty giải trí và công bố ra mắt album riêng sau nhiều năm hoạt động. Nam ca sĩ cho biết trong thời gian sắp tới, anh vẫn sẽ hoạt động song song với tư cách một thành viên của nhóm Da LAB, vừa có các sản phẩm solo với tư cách nghệ sĩ độc lập.

Tại sự kiện giới thiệu album Kịch bản đầu tiên, Emcee L chia sẻ về những áp lực khi phát hành sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ chia sẻ ca khúc Tình yêu lớn trong album lần này đã chào bán cách đây 5 năm nhưng không ai chốt mua.

Emcee L nhớ lại những lần ca khúc của anh bị từ chối. Ảnh: NVCC.

"Nhiều câu chuyện phía sau sản phẩm này. Có lúc, tôi đã bán đi Tình yêu lớn rồi nhưng lại không thực hiện được và phải trả tiền cho người mau. Có nhiều chương trình, anh chị em nghệ sĩ cũng ngỏ lời mua nhưng không ai chốt. Cuối cùng, tôi nhận ra bài hát này nên để lại cho mình và sản xuất cho album", anh chia sẻ.

Emcee L nhớ lại trước đây, Chuyện đôi ta - bản hit gần 70 triệu view - của anh cũng từng gặp tình trạng tương tự. Sau khi chào bán sản phẩm cho các nghệ sĩ khác, không ai gật đầu. Nhiều năm sau, thành viên Da LAB giữ lại, sản xuất thành ca khúc solo và trở thành bản hit.

"Tôi nghĩ rằng mỗi bài hát đều có số phận riêng của nó. Tôi hy vọng với những tâm huyết, đam mê và việc bản thân dành rất nhiều thời gian cho các sản phẩm, khán giả sẽ đón nhận, dù ngay lập tức hay chậm hơn. Tôi đã cố gắng hết sức, để thực hiện sản phẩm một cách tốt nhất. Mong rằng sự quyết liệt, cảm xúc của tôi sẽ chạm đến khán giả", nam ca sĩ bày tỏ.

Theo Emcee L, 8 ca khúc trong Kịch bản đầu tiên là hành trình gắn bó của một cặp đôi, từ từ yêu, rạn nứt, chia xa, tìm lại nhau và cuối cùng là lựa chọn ở bên nhau. Trong đó, ca khúc mở đầu Bức tường ngăn cách hai ta là khi những khoảng cách bắt đầu xuất hiện giữa hai người đang yêu. Tiếp đó, Hạnh phúc cho mỗi người, Tránh xa anh ra, Knock Knock Knock và Bộ phim kết thúc là những cảm xúc, trạng thái của cả hai khi đứng trước nguy cơ tan vỡ chuyện tình cảm. Đến Để ta bắt đầu lại mở ra một bước ngoặt khi cả hai có cơ hội nhìn lại mối quan hệ và lựa chọn bắt đầu lại.

Hai ca khúc cuối gồm Chạy về thành phố đêm và Tình yêu lớn là cái kết trọn vẹn, khi cả hai lựa chọn ở lại và đồng hành cùng nhau.

Thành viên Da LAB chọn sản phẩm Tình yêu lớn làm MV chủ đạo. Với ca khúc này, anh kết hợp Muộii.

Emcee L (Nguyễn Hoàng Long) sinh năm 1989, là thành viên của Da LAB. Anh được người nghe biết đến với những bản hit như Sinh ra đã là thứ đối lập, Chuyện đôi ta. Bên cạnh vai trò solo, anh còn tham gia sáng tác, chấp bút phần hook cho ca khúc Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo và nhiều sản phẩm khác của Da LAB.

Trong nhóm, Emcee L là thành viên sở hữu màu giọng dễ nghe, sáng, ngọt ngào, kỹ thuật tốt.