Michael Bublé, chủ nhân 5 giải Grammy, sắp biểu diễn tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Michael Bublé là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với giọng hát giàu nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, từ pop, swing, jazz đến R&B. Những bản tình ca ngọt ngào cùng lối biểu diễn duyên dáng, hài hước đã giúp nam ca sĩ chinh phục nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới.

Trong hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Michael Bublé đã giành 5 giải Grammy, 15 giải JUNO, sở hữu 6 album đạt chứng nhận đa bạch kim và hơn 14 tỷ lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu. Nam ca sĩ được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và Đại lộ Danh vọng Canada, từng thực hiện nhiều đêm nhạc cháy vé tại hơn 30 quốc gia.

Kể từ khi phát hành album mang tên mình vào năm 2003 dưới nhãn đĩa Reprise Records, Michael Bublé liên tiếp ghi dấu ấn với các album Call Me Irresponsible (năm 2007), Crazy Love (năm 2009), Christmas (năm 2011), To Be Loved (năm 2013) và Love (năm 2018). Album Higher (năm 2022) đánh dấu lần thứ 9 nam ca sĩ lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Top Album Sales của Billboard. Michael Bublé còn được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chương trình The Voice của đài NBC từ tháng 9-2024 và liên tiếp giành chiến thắng ở mùa 26 và 27.

Bên cạnh những sáng tác mang dấu ấn riêng, nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết gìn giữ và làm mới kho tàng ca khúc kinh điển của Mỹ, đưa những giai điệu từng được nhiều thế hệ yêu thích đến gần hơn với khán giả trẻ.

Theo ban tổ chức, hành trình nghệ thuật của Michael Bublé có sự tương đồng với tinh thần tiến bộ khoa học, khi những thành tựu mới được xây dựng trên nền tảng tri thức và di sản của các thế hệ đi trước. Màn trình diễn của nam ca sĩ tại Hà Nội cũng là lời tri ân dành cho những nhà khoa học đang góp phần cải thiện cuộc sống của nhân loại bằng các phát minh. Mang chủ đề “Khoa học Khai mở - Kiến tạo Phồn vinh”, Giải thưởng VinFuture 2026 ghi nhận 1.819 đề cử từ 5 châu lục.

Lễ trao giải là sự kiện trọng tâm của Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 8-12 tại Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 4-12 trên kênh VTV1, đồng thời phát trực tiếp trên các kênh Facebook và YouTube chính thức của Giải thưởng VinFuture.