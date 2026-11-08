Chủ nhà sốc nặng khi thấy trăn dài 4 mét đẻ trứng dưới nền nhà

Cư dân khu vực Musi 2 thuộc Palembang, Nam Sumatra, Indonesia, đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con trăn lớn nằm dưới nền nhà của họ.

Vụ phát hiện xảy ra tại Ulland Musi 2 Studio, Jalan Syakyakirti, Lorong Rajawali, RT 04, Karang Jaya Subdistrict, quận Gandus, vào ngày 7/11.

Ngoài con trăn dài khoảng 4 mét, cư dân còn tìm thấy khoảng 50 quả trứng và 30 con trăn con tại địa điểm này.

Con trăn khổng lồ được phát hiện dưới sàn nhà dân. Ảnh cắt từ clip/Sumatera Ekspres

Ông Jufriansyah, trưởng tiểu khu Gandus, Palembang, đã xác nhận việc phát hiện con trăn. Ông cho biết nó được tìm thấy trong nhà của một cư dân tên là Masjaya.

"Con trăn được phát hiện khi ngôi nhà sắp bị phá dỡ để san lấp", Jufriansyah nói với tờ detikSumbagsel hôm 11/8.

Theo Jufriansyah, sự xuất hiện của những con trăn con khiến người dân ngạc nhiên. Thậm chí, một trong những con trăn con được cho là đã chui vào túi của cháu trai bà Masjaya.

Ông Jufriansyah kêu gọi người dân cảnh giác với khả năng xuất hiện rắn và các động vật hoang dã khác xung quanh khu dân cư. Tuy nhiên, ông cũng khuyên người dân không nên hoảng sợ.

Ông nhắc nhở người dân cần chú ý hơn đến việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh, cũng như thường xuyên dọn dẹp những khu vực có thể trở thành nơi ẩn náu của động vật.

"Người dân phải luôn cảnh giác, nhưng không được hoảng loạn. Chúng ta cũng phải siêng năng giữ gìn vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh, đồng thời nâng cao nhận thức về điều kiện môi trường", ông nói.