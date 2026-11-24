2 con rái cá đã giết chết 11 con cá Koi, ước tính trị giá hơn 7.000 đô la Singapore, tại một ngôi nhà ở Hougang, Singapore, trong vòng một tuần.

Ông Chen, cư dân đường Aroozoo Lane, cho biết 7 con cá bị chết trong vụ việc đầu tiên và 4 con trong vụ thứ hai.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại vào ngày 13/11 cho thấy 2 con rái cá vào khu đất và bơi trong hồ. Ông Chen cho biết một số con cá Koi không bị ăn thịt và trong số 14 con ban đầu, chỉ còn 3 con sống sót.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên rái cá giết chết những con cá Koi.

Trước đó, vào tháng 5/2025, ông Hoh Chin Cha vừa thức dậy vào buổi sáng thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng – cả tám con cá Koi yêu quý của ông đều bị tấn công trong ao nhà ở Bright Hill.

Khi nhận thấy một vài con cá Koi bơi lội một cách kỳ lạ, ông bước xuống ao để kiểm tra thì phát hiện ra rằng nhãn cầu của chúng đã bị mất. Cả tám con cá Koi cuối cùng đều chết.

Vị luật sư tin rằng ngôi nhà của ông, nằm gần công viên Bishan nơi thường xuyên có rái cá lui tới, đã bị những con vật này ghé thăm. Theo ông Hoh tổng giá trị của 8 con cá Koi này khoảng 10.000 đô la.

Vào năm 2023, một gia đình cũng phát hiện toàn bộ cá Koi của họ đã chết và cho rằng nguyên nhân là do một đàn rái cá gây ra.