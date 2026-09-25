Chủ nhà nói lý do nhờ 'thần đèn' dời căn biệt thự nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh

Căn biệt thự kiên cố tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang được nâng khỏi móng và di chuyển nguyên khối khoảng 400m đến vị trí mới. Đến ngày 23/9, công trình đã được di chuyển khoảng 200m.

Biệt thự 5 tầng, cao gần 20m được cấp phép di dời

Những ngày qua, việc một căn biệt thự kiên cố tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được nâng khỏi móng rồi di chuyển nguyên khối thu hút sự chú ý của người dân.

Theo giấy phép di dời công trình số 20/GPDDCT do UBND phường Thuận Thành cấp ngày 7/9/2026 cho ông Nguyễn Công Sơn, công trình là nhà ở riêng lẻ dạng biệt thự, nằm trên các thửa đất số 13 và 14, tờ bản đồ địa chính số 101 tại khu đô thị phía Nam phường Thuận Thành.

Giấy phép thể hiện công trình có diện tích xây dựng 243m2, tổng diện tích sàn 967,05m2. Công trình cao 19,75m tính từ mặt sân, gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi.

Căn biệt thự gần 1.000m2 đang được di chuyển nguyên khối tại phường Thuận Thành, Bắc Ninh.

Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất rộng 517m2, có kết cấu kiên cố. Thay vì tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, chủ công trình lựa chọn phương án di dời toàn bộ căn nhà đến vị trí mới.

Theo giấy phép, công trình được di dời từ thửa đất số 13 và 14, tờ bản đồ số 101 đến thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính số 37, có diện tích 300m2, cũng thuộc khu đô thị phía Nam phường Thuận Thành.

Khoảng cách di chuyển thực tế của công trình khoảng 400m. Đến ngày 23/9, căn biệt thự đã được di chuyển khỏi vị trí ban đầu khoảng 200m và còn khoảng 200m nữa mới tới vị trí móng mới.

Nâng cả căn nhà bằng kích thủy lực

Để di chuyển căn biệt thự, phần móng công trình được cắt tách khỏi nền đất. Các kích thủy lực sau đó nâng toàn bộ khối nhà lên, trước khi đặt công trình lên hệ thống con lăn chuyên dụng.

Căn nhà được di chuyển từng bước trên tuyến đường đã được chuẩn bị trước. Với công trình có tổng diện tích sàn gần 1.000m2 và cao gần 20m, việc di dời đòi hỏi phải tính toán kỹ tải trọng, kết cấu cũng như độ ổn định của công trình.

Công trình cao gần 20m, kết cấu kiên cố với 4 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện đơn vị thực hiện di dời cho biết công việc được tiến hành bằng những kỹ thuật mà đơn vị từng áp dụng ở nhiều công trình trước đó.

Theo người này, căn biệt thự tại Thuận Thành không phải công trình đầu tiên đơn vị thực hiện di chuyển. “Chúng tôi đã làm nhiều công trình như thế này rồi. Việc di dời căn biệt thự đối với chúng tôi hết sức bình thường, quá trình thực hiện khá trơn tru”, đại diện đơn vị di dời nói.

Người này cho biết đơn vị chủ yếu đảm nhận việc kéo, di chuyển công trình. Các hạng mục liên quan đến chuẩn bị đường di chuyển và một số công việc kỹ thuật khác do chủ nhà thực hiện theo phương án đã thống nhất.

Về chi phí di dời, đại diện đơn vị không tiết lộ và cho biết đây là thông tin thuộc thỏa thuận riêng với chủ công trình.

Chủ nhà muốn giữ lại căn biệt thự nhiều tâm huyết

Ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự, cho biết gia đình lựa chọn phương án di dời sau khi tìm hiểu và nhận thấy đây là giải pháp phù hợp.

Theo ông Sơn, căn nhà được gia đình đầu tư nhiều tâm huyết trong thời gian dài. Khi có yêu cầu bàn giao mặt bằng phục vụ dự án, gia đình quyết định tìm phương án di chuyển thay vì tháo dỡ hoàn toàn công trình.

“Công trình này được làm rất tâm huyết trong nhiều năm. Di dời được thì khu vực cũ cũng được giải phóng, còn gia đình vẫn giữ được căn nhà”, ông Sơn chia sẻ.

Căn biệt thự đã được di chuyển khoảng 200m để chuẩn bị dời sang vị trí mới.

Giấy phép cũng quy định cụ thể vị trí, cao độ nền của công trình trước và sau khi di dời. Theo đó, cốt nền công trình tại vị trí cũ là +1,55m so với cốt vỉa hè trước nhà, trong khi cốt nền tại vị trí mới là +0,2m.

Việc di dời được cấp phép thực hiện trong thời gian 45 ngày kể từ 7/9.

Đối với đơn vị thực hiện, việc di chuyển một công trình lớn như căn biệt thự này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn gắn với mong muốn giữ lại tài sản đã được chủ nhà đầu tư nhiều năm.

Đại diện đơn vị cho biết mỗi khi hoàn thành việc di chuyển và thấy chủ nhà vui mừng, những người thực hiện cũng cảm thấy vui vì công việc của mình đã đạt được mục đích.

Hiện căn biệt thự tiếp tục được di chuyển về vị trí mới theo phương án được cấp phép.

Công trình đã được di chuyển khỏi vị trí ban đầu khoảng 200m.

Biệt thự nặng hàng trăm tấn được di chuyển từng bước trên hệ thống con lăn.

Phần móng tại vị trí mới đã được chuẩn bị sẵn sàng, chờ căn biệt thự được di chuyển tới.

Căn biệt thự được giữ nguyên kết cấu trong quá trình di chuyển. Tuyến đường di dời đã được chuẩn bị trước.

Các biển cảnh báo được đặt quanh ngôi nhà để đảm bảo an toàn.

Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem.

Công trình còn khoảng 200m nữa sẽ tới vị trí móng mới.

Hệ thống kích thủy lực nâng toàn bộ khối biệt thự lên khỏi nền đất.

Căn biệt thự được di chuyển để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.