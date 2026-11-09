Chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng kế hoạch lợi nhuận gấp 9 lần

Lọc hóa dầu Bình Sơn là chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR.

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mức tăng mạnh ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Theo nghị quyết được thông qua ngày 6/11, BSR nâng kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 154.140 tỷ đồng lên 190.831 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 24% so với mục tiêu được phê duyệt hồi tháng 4.

Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh từ 2.405 tỷ đồng lên 20.646 tỷ đồng, gấp gần 9 lần mục tiêu ban đầu. Tương tự, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.162 tỷ đồng lên 18.579 tỷ đồng, tương đương gấp 8,6 lần.

Như vậy, BSR đã nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế thêm 16.417 tỷ đồng, trong khi kế hoạch doanh thu chỉ tăng gần 24%. Biên lợi nhuận ròng trên tổng doanh thu theo kế hoạch cũng được nâng từ khoảng 1,4% lên gần 9,7%.

Đối với công ty mẹ, doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu lên 190.567 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20.633 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 18.570 tỷ đồng.

Cùng với các chỉ tiêu kinh doanh, tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 được nâng nhẹ từ 8.578 tỷ đồng lên 8.633 tỷ đồng. Trong đó, 8.455 tỷ đồng dành cho đầu tư xây dựng cơ bản và 178 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị.

Đáng chú ý, dù nâng mạnh mục tiêu kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận mới của BSR vẫn thấp hơn đáng kể so với kết quả doanh nghiệp đã ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, BSR ghi nhận doanh thu thuần 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 10.072 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.969 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 24.900 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, BSR đã hoàn thành khoảng 134% kế hoạch lợi nhuận sau thuế mới, vượt mục tiêu cả năm hơn 6.300 tỷ đồng dù vẫn còn một quý kinh doanh phía trước.

Theo giải trình của BSR, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý III chủ yếu nhờ diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ. Giá dầu Brant giao ngay bình quân đạt khoảng 97 USD/thùng, tăng gần 28 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước. Chênh lệch giữa giá bán sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào cũng gia tăng đáng kể, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 123% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm, qua đó hỗ trợ sản lượng sản xuất và tiêu thụ.

Trước đó, tại buổi làm việc với đoàn giám sát thường niên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đầu tháng 11, BSR cho biết tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2026 ước đạt khoảng 223.991 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước.

Nếu đạt được mức này, tổng doanh thu cả năm của doanh nghiệp sẽ cao hơn khoảng 33.160 tỷ đồng, tương đương hơn 17% so với kế hoạch vừa điều chỉnh.

Trong cơ cấu doanh thu dự kiến, các sản phẩm chủ lực đóng góp khoảng 177.466 tỷ đồng, còn sản phẩm mới và hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đóng góp khoảng 40.732 tỷ đồng. BSR cũng đang mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, phát triển xăng sinh học E10 và các sản phẩm hóa dầu có giá trị cao.