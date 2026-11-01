Chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất lãi kỷ lục gần 9.000 tỷ một quý

Sau 9 tháng, chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất đã lãi gần 1 tỷ USD, vượt hơn 11 lần mục tiêu cả năm. Ảnh: BSR.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 mới công bố, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) ghi nhận doanh thu thuần quý gần nhất đạt 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 46%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng doanh thu. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng từ 1.009 tỷ đồng lên 9.651 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh, từ 2,9% lên 16,2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho công ty hơn 1.025 tỷ đồng, tăng gần 85% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống gần 163 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 53%, lên gần 224 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất báo lãi sau thuế 8.969 tỷ đồng trong quý III, gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 8.968 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận quý cao kỷ lục của doanh nghiệp, đồng thời là quý thứ 3 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ giá dầu thô tăng so với cùng kỳ, đồng thời khoảng cách giữa giá sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô đầu vào được cải thiện.

Cụ thể, giá dầu Brent bình quân trong quý III đạt khoảng 97 USD/thùng, cao hơn 27,93 USD/thùng so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động lọc hóa dầu của nhà máy.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BSR đạt doanh thu thuần 164.217 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 28.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 24.902 tỷ đồng, tăng gấp 11,6 lần.

Với kết quả này, BSR đã vượt khoảng 11,5 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.162 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026 chỉ sau 9 tháng. Biên lợi nhuận gộp lũy kế cũng tăng từ 2,3% lên khoảng 17%.

Không chỉ tăng trưởng về lợi nhuận, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng duy trì ở mức cao. Trong 9 tháng, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành với công suất quy đổi bình quân khoảng 123% công suất thiết kế, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản xuất đạt khoảng 6,11 triệu tấn, tăng hơn 4%; sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 6,06 triệu tấn, tăng 4%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của BSR đạt hơn 120.135 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng đạt gần 58.651 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay và thuê tài chính của công ty ở mức gần 13.525 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện đạt hơn 83.525 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 27.822 tỷ đồng

BSR là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Doanh nghiệp hiện quản lý, vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, với công suất thiết kế ban đầu 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng xăng dầu và các sản phẩm lọc hóa dầu cho thị trường trong nước. Các sản phẩm chính của BSR gồm xăng RON 95, RON 92, dầu diesel, nhiên liệu bay Jet A-1, khí hóa lỏng LPG, polypropylene và lưu huỳnh.