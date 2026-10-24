Chủ nhà kiếm điểm bằng cách nào?

Những cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC luôn không khoan nhượng.

Nhìn vào bức tranh nhân sự của SHB Đà Nẵng mùa giải này, những lo lắng của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Sự mất mát lớn nhất chính là sự ra đi của Milan Makaric, chân sút người Serbia mùa trước đóng vai trò "công thần" số một cứu sống đội bóng sông Hàn trong cuộc đua trụ hạng nghẹt thở. Cùng với Makaric, sự chia tay của trung vệ Đỗ Phi Long và tiền vệ cánh Nguyễn Phi Hoàng cũng để lại những khoảng trống mênh mông về cả khả năng phòng ngự lẫn tính đột biến bên hành lang cánh.

Đáng nói, những khoảng trống ấy chưa thể khỏa lấp bằng các bản hợp đồng mới. Bộ khung ngoại binh thay thế được đưa về mùa này chỉ dừng lại ở mức "thường thường bậc trung" so với mặt bằng chung V-League, thiếu đi những nhân tố có khả năng gánh vác đội bóng trong thời điểm bế tắc. Ngoại trừ điểm sáng đáng chú ý từ cầu thủ Việt kiều Bryan Ly mang đến làn gió mới ở khả năng tranh chấp và chuyền bóng, tuyến giữa của SHB Đà Nẵng về cơ bản vẫn phụ thuộc vào bộ khung đã có tuổi. Hàng tiền vệ già nua ấy rõ ràng sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi phải đua sức với những tuyến giữa giàu năng lượng và kiểm soát không gian tốt ở V-League.

Ở bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC đang dần lấy lại cảm giác bóng và quỹ đạo chiến thắng sau giai đoạn chệch choạc đầu mùa. Mặc dù từng nếm trái đắng trước chính SHB Đà Nẵng ở vòng 1 Cúp Quốc gia (thất bại trên chấm luân lưu 11m sau trận hòa 1-1 tại Hàng Đẫy), nhưng tính chất của một trận đấu cúp knock-out khác hoàn toàn với cuộc đua đường dài V-League.

Đội bóng Thủ đô sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội, hàng công biến hóa và trên hết là khao khát đòi lại món nợ cũ. Càng thi đấu, các ngôi sao của Hà Nội FC càng cho thấy sự bắt nhịp trở lại với cường độ chơi bóng đỉnh cao.

Được thi đấu dưới sự tiếp sức của khán giả nhà tại Chi Lăng là điểm tựa lớn nhất của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, yếu tố tinh thần là chưa đủ khi đối đầu với một đối thủ vượt trội về mọi mặt. Để "kiếm điểm", SHB Đà Nẵng không thể đá đôi công hay mạo hiểm dâng cao. Lựa chọn thực tế và hợp lý nhất cho HLV Lê Đức Tuấn là lối chơi thực dụng triệt để, bố trí khối đội hình thấp, bịt kín khu vực trung lộ nhằm hạn chế tối đa không gian chơi bóng của tuyến giữa Hà Nội FC, buộc đối thủ phải dạt biên. Trong khi đó khai thác vai trò của Brand Ly, trưng dụng tối đa khả năng thoát pressing và nhãn quan của tân binh Việt kiều để làm trạm chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Trong bối cảnh hàng công thiếu một ngòi nổ đẳng cấp như Makaric trước đây, các tình huống bóng chết sẽ là cơ hội vàng để SHB Đà Nẵng giải quyết trận đấu.

Sẽ là một trận đấu đầy thử thách với HLV Lê Đức Tuấn, bởi hơn ai hết cựu thuyền trưởng Hà Nội FC từng biết các trò cũ nguy hiểm như thế nào. Ngược lại, cũng là một lợi thế, dù nhỏ, để ít ra nhà cầm quân này hạn chế một phần sở trường của đối thủ. Nếu giữ được sự tập trung cao độ cùng một chiến thuật biết mình biết ta, mục tiêu giữ lại 1 điểm cho sân Chi Lăng không phải là không thể với đội bóng sông Hàn.