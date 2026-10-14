Chủ nhà hàng Cường Dê rút đơn tố giác, mong Thắng 'Ật' có cơ hội sửa sai

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê, cho biết ngày 11/10, anh và ông Dương Văn Hưng (nhân viên bảo vệ) rút đơn tố giác Nguyễn Văn Thắng (Thắng “Ật”).

Quyết định được đưa ra sau khi Nguyễn Văn Thắng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo anh Hào, việc rút đơn xuất phát từ mong muốn cho người liên quan có cơ hội sửa chữa sai lầm, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tới gia đình, đặc biệt là các con của anh Thắng.

“Người ta thấy được cái sai, cũng bị pháp luật xử lý rồi. Anh ấy còn gia đình, còn các con nữa. Tôi rất thương hai cháu nhỏ, mong mọi người đừng công kích gia đình họ, cho người ta một cơ hội sửa sai”, anh Hào chia sẻ.

Chủ nhà hàng Cường Dê cho rằng những hành vi vi phạm đến đâu sẽ do cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định. Bản thân anh không mong những hệ lụy của vụ việc tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và cuộc sống của những thành viên khác trong gia đình anh Thắng.

“Tôi không bao giờ muốn trù dập hay muốn cửa hàng nhà anh Thắng phải đóng cửa, bởi hệ lụy để lại cho những người còn lại rất lớn”, anh Hào nói.

Theo chủ nhà hàng, cả hai gia đình đều có vợ con, bố mẹ và cùng kinh doanh trên địa bàn. Anh mong sau vụ việc, mọi người có thể tiếp tục làm ăn, môi trường kinh doanh ổn định và địa phương thu hút thêm du khách.

Trả lời vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, luật sư, ThS Nguyễn Sỹ Anh, Giám đốc Công ty Luật Thông Tuệ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng trước hết cần phân biệt “rút đơn tố giác tội phạm” và “rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự”, bởi đây là hai vấn đề có hậu quả pháp lý hoàn toàn khác nhau.

Theo luật sư, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định một số trường hợp vụ án chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên, tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự không thuộc nhóm này.

Do đó, việc người từng gửi đơn tố giác sau đó rút đơn không đương nhiên khiến vụ án hoặc quá trình điều tra bị đình chỉ.

“Đơn tố giác có thể là một trong những nguồn thông tin ban đầu để cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng sau khi cơ quan điều tra xác minh và có căn cứ độc lập để khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì quá trình tố tụng được vận hành theo quy định pháp luật, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc người tố giác muốn tiếp tục hay không”, luật sư Nguyễn Sỹ Anh phân tích.

Luật sư Nguyễn Sỹ Anh nhấn mạnh việc khởi tố nhằm bảo vệ trật tự, an toàn xã hội chứ không chỉ quyền lợi riêng của một cá nhân. Vì vậy, ngay cả khi những người trực tiếp có mâu thuẫn đã hòa giải, cơ quan tố tụng vẫn có quyền tiếp tục xem xét hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không.

Tuy nhiên, việc đã khởi tố cũng không đồng nghĩa bị can chắc chắn sẽ bị truy tố hoặc kết án. Nếu quá trình điều tra xuất hiện căn cứ cho thấy hành vi không cấu thành tội phạm hoặc thuộc trường hợp đình chỉ khác theo quy định, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ.

Rút đơn tố giác không đồng nghĩa với rút vụ án, cũng không đương nhiên làm vụ án liên quan Nguyễn Văn Thắng bị đình chỉ.

Luật sư Nguyễn Sỹ Anh

Luật sư Nguyễn Sỹ Anh phân tích thêm, bản thân hành vi “rút đơn tố giác” không phải một tình tiết giảm nhẹ bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, cần xem xét cả quá trình dẫn tới việc rút đơn.

Trong trường hợp bị can có hành vi tự nguyện sửa chữa, bồi thường, khắc phục hậu quả hoặc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét các tình tiết giảm nhẹ tương ứng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Đáng chú ý, luật sư cho rằng nếu việc rút đơn đi kèm với hòa giải, xin lỗi, khắc phục hậu quả hoặc đề nghị xem xét giảm nhẹ, đây có thể là những yếu tố có lợi cho bị can. Tuy nhiên, giá trị cụ thể còn phụ thuộc tư cách tố tụng của người làm đơn, hồ sơ vụ án và đánh giá của cơ quan tiến hành tố tụng.

“Việc rút đơn không xóa trách nhiệm hình sự, nhưng quá trình hòa giải, xin lỗi, khắc phục hậu quả hay đề nghị khoan hồng có thể được xem xét nếu đáp ứng các điều kiện của pháp luật”, luật sư Nguyễn Sỹ Anh nói.

Theo luật sư Nguyễn Sỹ Anh, việc anh Hào và ông Hưng rút đơn cũng không đồng nghĩa mọi hành vi xảy ra trong vụ việc ngày 28/9 đều được khép lại.

Nếu vụ việc có nhiều người, nhiều hành vi khác nhau, cơ quan chức năng sẽ xem xét độc lập trách nhiệm của từng người trên cơ sở chứng cứ. Việc một người bị khởi tố hoặc một bên rút đơn không tự động loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi khác nếu có.

“Hành vi của ai thì xác minh người đó, chứng cứ đến đâu xử lý đến đó”, luật sư nêu quan điểm.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú phường Tây Hoa Lư) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra được Công an tỉnh Ninh Bình công bố, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Thắng sử dụng điện thoại quay video, livestream và có những lời nói mang nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự công dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.