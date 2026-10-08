Chủ nhà có trở lại đường đua?

Thể Công Viettel (áo sẫm) quyết thắng để khẳng định tham vọng đua vô địch.

Đội bóng áo lính khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tân binh TP Đồng Nai, nhưng ngay sau đó bị chững lại khi để thua 0-1 trước đối thủ trực tiếp Công an Hà Nội ở vòng 2. Giữa tuần qua, trận hòa 1-1 kiên cường trước Melbourne Victory tại đấu trường AFC Champions League Two đã chứng minh bản lĩnh trận mạc của đại diện thủ đô. Trở lại V-League, Thể Công Viettel buộc phải tích lũy tối đa điểm số trên sân nhà để không bị các đối thủ xếp trên nới rộng khoảng cách.

Trong khi đó, đội bóng núi Hồng cũng có cùng 3 điểm khi vượt qua chính TP Đồng Nai, nhưng màn trình diễn của họ chưa thực sự mang lại sự yên tâm. Lối chơi phòng ngự phản công của Hà Tĩnh tỏ ra hiệu quả trước các đối thủ ngang tầm, nhưng việc phải làm khách tại Hàng Đẫy trước một Thể Công Viettel vượt trội về mặt đẳng cấp luôn là thử thách quá sức.

Xét về nhân sự lẫn độ dày lực lượng, Thể Công Viettel nắm ưu thế hoàn toàn so với đối thủ. Dù vắng Nhâm Mạnh Dũng (thẻ đỏ) và Doãn Ngọc Tân (chấn thương), chiều sâu đội hình của Thể Công Viettel vẫn rất ấn tượng. Khung gỗ được án ngữ bởi thủ thành Văn Việt, bộ khung phòng ngự có sự xuất hiện của Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng và Đinh Viết Tú. Tuyến giữa tràn đầy sáng tạo với Triệu Việt Hưng, Lê Quốc Nhật Nam cùng sự cơ động của ngoại binh André. Trên hàng công, Ribamar và Rimario Gordon sẵn sàng trừng phạt bất kỳ khoảng trống nào của đối phương.

Bước vào trận đấu này, đội khách cũng có được lực lượng mạnh nhất, dựa vào trục xương sống với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Duy Thường, Helerson cùng chân sút Atshimene. Dù vậy, khi các trụ cột phải vắt sức, băng ghế dự bị của Hà Tĩnh thiếu những nhân tố bùng nổ để tạo nên sự khác biệt.

Trong bối cảnh đó, chủ nhà sẽ dựa vào cặp đôi Ribamar/Rimario Gordon để tạo ra sự khác biệt. Với thể hình, thể lực và khả năng tác chiến độc lập tác chiến tốt, bộ đôi ngoại binh trên hàng công Thể Công Viettel sẽ là cơn ác mộng đối với hàng thủ dâng thấp của Hà Tĩnh. Ribamar vừa nổ súng tại cúp Châu Á và đang có tâm lý rất hưng phấn. Bên cạnh đó, Khuất Văn Khang và Triệu Việt Hưng với các pha đi bóng tốc độ ở hai biên hứa hẹn cũng gây đột biến trước hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội khách. Kinh nghiệm của Trọng Hoàng cùng sự chắc chắn của trung vệ ngoại Helerson sẽ quyết định việc Hà Tĩnh có thể đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà hay không.

Với điểm tựa Hàng Đẫy cùng lịch sử đối đầu vượt trội, Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình ép sân ngay từ những phút đầu. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, 3 điểm trọn vẹn hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Popov.