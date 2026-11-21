Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh tại Hội chợ Pushkar thường niên ở thị trấn Pushkar, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Hội chợ Pushkar (Pushkar Camel Fair hoặc Kartik Mela) là hội chợ gia súc và lễ hội hành hương tôn giáo thường niên lớn nhất thế giới, được tổ chức vào tháng 11 hằng năm nhân dịp trăng tròn Kartik Purnima (năm 2026 dự kiến từ ngày 17 - 24/11), thu hút hàng trăm nghìn thương nhân, tín đồ Hindu và du khách quốc tế.

Tại lễ hội năm nay, một chú ngựa cao 1,65m được chủ sở hữu rao bán với giá đáng kinh ngạc là 21 crore rupee (hơn 57,7 tỷ đồng). Golden King, một con ngựa Marwari 5 tuổi được đưa tới từ Surat, Gujarat. Con ngựa này có bộ lông màu "cremino" hiếm thấy, theo chủ sở hữu, đây là con ngựa Marwari duy nhất có màu lông này trong cả nước.

Theo thông tin được biết, Golden King đã sinh ra 6 con ngựa con cho đến nay, trong khi phí phối giống của nó vào khoảng 1,5 lakh rupee (41 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ sở hữu chỉ đưa nó đến Pushkar để trưng bày và không có kế hoạch bán nó.

Một điểm thu hút khác là Chhota Sultan, một con trâu Murrah nặng 800kg được đưa đến từ Gwalior. Là con của con trâu nổi tiếng Sultan, Chhota Sultan dài khoảng 2,7m và cao khoảng 1,7m. Hội chợ cũng trưng bày một số giống bò nhỏ nhất thế giới. Giống bò Punganur, đặc biệt phổ biến, được cho là chỉ cao khoảng 40cm và cho khoảng 3 lít sữa mỗi ngày.