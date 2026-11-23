FIFA hé lộ sự thật về bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực tại U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ở trận ra quân bảng G FIFA U17 World Cup 2026 tối 20.11, dù U17 Việt Nam để thua sát nút đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ với tỉ số 2-3, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng lối chơi quả cảm.

Điểm sáng rực rỡ nhất chính là khoảnh khắc tiền vệ mang áo số 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng xoáy thẳng vào khung thành, đánh bại thủ môn Mattis Seghers.

Ngày 22.11, các nền tảng truyền thông chính thức của FIFA World Cup đã vinh danh siêu phẩm này là một “Olympic goal” (Bàn thắng Olympic) - thuật ngữ ra đời từ năm 1924 sau khi Ủy ban Bóng đá quốc tế (IFAB) sửa luật cho phép ghi bàn trực tiếp từ phạt góc và cầu thủ Argentina Cesareo Onzari lập công theo cách này vào lưới Uruguay.

Theo xác nhận từ FIFA, Nguyễn Lực là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc trong lịch sử FIFA U17 World Cup, đồng thời là cái tên thứ ba được FIFA ghi nhận làm được điều này ở các kỳ World Cup mọi cấp độ và giới tính, tiếp bước Marcos Coll (World Cup 1962) và Katie McCabe (World Cup nữ 2023).

Ngoài bàn thắng để đời, Nguyễn Lực còn được chuyên trang Sofascore chấm 8 điểm - cao nhì toàn trận, chỉ xếp sau Kiyan Achahbar 8,5 điểm với 1 bàn và 1 kiến tạo.

Trước dàn sao trẻ chinh chiến ở hạng đấu cao nhất nước Bỉ, tiền vệ quê Nghệ An vẫn tự tin thể hiện đẳng cấp bằng pha đi bóng vượt qua ba cầu thủ áo đỏ ở phút 51 và tình huống đột phá táo bạo vào vùng cấm ở phút 70.

Tài năng của cầu thủ sinh năm 2009 được trui rèn qua một hành trình đặc biệt khi từ trước đến nay anh luôn thi đấu với những đồng đội và đối thủ hơn tuổi.

Xuất thân từ lò đào tạo vệ tinh CLB Hà Nội, Nguyễn Lực từng lập cú đúp vào lưới U15 Borussia Dortmund năm 2023 trong màu áo U15 Hà Nội đa phần gồm lứa 2008.

Giai đoạn 2024 - 2025, khi mới 15 - 16 tuổi, anh đá chính hai giải U17 Quốc gia liên tiếp giúp U17 Hà Nội đăng quang, góp mặt cùng U16 Việt Nam dự giải Đông Nam Á 2024 và chơi trọn vẹn 270 phút cả 3 trận tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 giữa dàn cầu thủ đàn anh sinh năm 2008.

Bản lĩnh vượt trội giúp Nguyễn Lực trở thành trụ cột không thể thay thế khi trở về thi đấu đúng lứa tuổi, lần lượt giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U17 Quốc gia 2025, cùng U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang tập luyện ở học viện và chưa được đá giải Hạng Nhì, số 24 của CLB Hà Nội đã lên thẳng V.League mà không cần qua giải Hạng Nhất, chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại V.League 2026/27 khi vào sân ở phút 83 trận gặp SLNA ngày 12.9.2026.

Đánh giá về cậu học trò, Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ Hà Nội Đinh Thế Nam nhận xét Nguyễn Lực bộc lộ năng khiếu từ sớm, giàu thể lực, tự tin, xông xáo và không ngại tranh chấp, nhưng cần tiết chế sự tự tin thái quá và giữ tinh thần cầu thị để phát triển tối đa tiềm năng.

Ít ai biết rằng, “viên ngọc quý” với thói quen dành vài phút tĩnh tâm cầu nguyện trước mỗi trận đấu để giữ sự tập trung này từng có thời điểm gọi điện xin gia đình cho nghỉ bóng đá vì quá nhớ nhà, nhưng chính sự động viên kiên quyết của bố mẹ đã giữ anh lại với sân cỏ.

Nguyễn Lực là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc trong lịch sử FIFA U17 World Cup

Màn trình diễn bùng nổ của Chu Ngọc Nguyễn Lực ngay lập tức khiến đối thủ sắp tới của U17 Việt Nam là U17 New Zealand phải đặc biệt cảnh giác trước cuộc chạm trán lúc 22h30 ngày 23.11.

Sau khi U17 New Zealand thua U17 Mali 0-3 còn U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 ở lượt trận mở màn, cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt thứ hai bảng G mang tính chất như một trận “chung kết” quyết định cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp của cả hai đội.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam sau buổi tập cuối cùng, HLV trưởng U17 New Zealand Martin Bullock đánh giá rất cao sự gắn kết, đồng bộ của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời chỉ đích danh Nguyễn Lực là nhân tố nguy hiểm nhất: “Nguyễn Lực rất nguy hiểm. Chúng tôi đã xem tình huống cậu ấy đá phạt thành bàn vào lưới Bỉ. Có lẽ cậu ấy là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi của U17 Việt Nam”.

Dù dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ và nhạc trưởng mang áo số 10, nhà cầm quân người Anh khẳng định U17 New Zealand sẽ không nhập cuộc e dè mà chủ động chơi tấn công để hướng tới chiến thắng.