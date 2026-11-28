Chu Ngọc Nguyễn Lực đang thu hút sự chú ý với màn thể hiện ở FIFA World Cup U17. Ảnh: VPF

Từ Thanh Chương đến sân khấu thế giới

Chu Ngọc Nguyễn Lực sinh ngày 28/7/2009 tại Thanh Chương, Nghệ An. Năm 2019, anh bắt đầu tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ VST do hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy điều hành. Sau 3 năm, anh chuyển ra Hà Nội, gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Năm 2023, trong màu áo U16 Hà Nội FC tham dự giải Hooray Cup tại Trung Quốc, anh lập cú đúp vào lưới U15 Dortmund, dù đội nhà để thua 2-3. Năm 2024, anh góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội vô địch quốc gia. Một năm sau, đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu, còn cá nhân anh được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Ở cấp độ đội tuyển, Chu Ngọc Nguyễn Lực được triệu tập vào đội U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2025. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam lần lượt hòa U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE cùng với tỷ số 1-1, nhưng không thể vượt qua vòng bảng. Một năm sau, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland, U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 3-0. Chu Ngọc Nguyễn Lực được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, đồng thời lập hat-trick trong trận thắng U17 Timor-Leste 10-0.

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam lần lượt thắng U17 Yemen 1-0, thua U17 Hàn Quốc 1-4 trước khi bước vào trận đấu quyết định với U17 UAE. Bị đối thủ chọc thủng lưới ngay giây thứ 17, đội tuyển buộc phải giành chiến thắng mới có thể đi tiếp. Phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp, gỡ hòa 1-1, mở đầu cho màn ngược dòng giành chiến thắng 3-2 của U17 Việt Nam. Kết quả này giúp đội tuyển đứng đầu bảng C với 6 điểm, qua đó lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup.

Tại FIFA World Cup U17 2026 tổ chức ở Qatar, tiền vệ 17 tuổi tiếp tục tạo dấu ấn. Phút 84 trong trận ra quân gặp U17 Bỉ, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện quả phạt góc đưa bóng cuộn thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Ở trận hòa U17 New Zealand 3-3, anh ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp, đồng thời kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân lập công. Hai bàn thắng tại giải đấu giúp anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên lập cú đúp ở một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Một “nhạc trưởng” tài hoa

Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ đa năng, có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công, nhưng cũng sẵn sàng lùi sâu để kết nối các tuyến trong sơ đồ 4-1-4-1 của huấn luyện viên Cristiano Roland. Về kỹ năng, điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 2009 là khả năng chuyền bóng đa dạng, từ những đường chuyền dài vượt tuyến đến các pha phối hợp ngắn ở trung lộ, đồng thời biết điều tiết nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền hợp lý.

Kỹ thuật, khả năng quan sát và sự tự tin là những yếu tố giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực nổi bật so với các cầu thủ cùng lứa tuổi. Đặc biệt, khả năng thực hiện các tình huống cố định được xem là vũ khí lợi hại của tiền vệ này. Từ cú sút phạt thành bàn vào lưới U17 UAE, quả phạt góc thành bàn trước U17 Bỉ đến pha lập công từ tình huống đá phạt trực tiếp ở trận gặp U17 New Zealand, anh cho thấy khả năng xử lý bóng chết nổi bật, được tích lũy qua quá trình rèn luyện.

Những màn thể hiện ở các giải trẻ cho thấy Chu Ngọc Nguyễn Lực có triển vọng trở thành một tiền vệ chất lượng. Tuy nhiên, từ một cầu thủ trẻ đến vị trí vững chắc tại V.League, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia là chặng đường dài, không thể và không nên “đốt cháy giai đoạn”.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cao khoảng 1,74m, không phải mẫu tiền vệ có ưu thế vượt trội về thể hình. Trong thời gian tới, việc cải thiện sức mạnh, sức bền và khả năng chịu va chạm là yêu cầu quan trọng để anh thích nghi với môi trường bóng đá đỉnh cao. Thử thách tiếp theo là mở rộng tầm ảnh hưởng trong các tình huống bóng mở. Những bàn thắng từ các tình huống cố định là vũ khí đáng giá, nhưng chưa đủ để anh trở thành một tiền vệ tổ chức toàn diện. Anh cần tiếp tục rèn luyện khả năng thoát pressing, chuyền bóng dưới áp lực, khai thác khoảng trống và tạo cơ hội từ các pha phối hợp bóng sống. Chỉ khi duy trì được sức ảnh hưởng trong nhiều trạng thái thi đấu, anh mới có thể trở thành một “nhạc trưởng” đúng nghĩa.

Với Hà Nội FC, điều quan trọng là xây dựng lộ trình phát triển hợp lý cho tài năng trẻ này. Chu Ngọc Nguyễn Lực đã ra mắt V.League ngày 12/9/2026 khi vào sân thay Nguyễn Hai Long ở phút 83 trong trận Hà Nội FC thua Sông Lam Nghệ An 1-4. Anh trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng ra sân tại V.League. Cột mốc ấy cho thấy anh đã bước qua ngưỡng bóng đá trẻ, nhưng thời lượng thi đấu cần được phân bổ phù hợp với năng lực và thể trạng. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực và chương trình huấn luyện cá nhân hóa cũng cần được chú trọng.

Bóng đá Việt Nam từng có những chuyên gia đá phạt đặc biệt. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Sỹ từng ghi cả 4 bàn thắng từ 4 quả phạt góc trong trận Nam Định thắng Bình Định 4-1 năm 1998. Năm 2015, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung lập cú đúp từ hai quả phạt góc được thực hiện bằng hai chân trong trận đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Malaysia. Với Chu Ngọc Nguyễn Lực, bóng đá Việt Nam có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của một “quái kiệt bóng chết” trong tương lai. Việc ghi bàn từ cả tình huống phạt góc lẫn đá phạt trực tiếp tại FIFA World Cup U17 là dấu ấn đáng chú ý của tiền vệ trẻ này.