Chu Ngọc Nguyễn Lực chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn thắng tại một kỳ U17 World Cup. Tiền vệ sinh năm 2009 thiết lập cột mốc lịch sử này chỉ sau hai lần ra sân tại FIFA U17 World Cup 2026, lần lượt ghi bàn vào lưới U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Không chỉ vậy, Nguyễn Lực còn trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại một kỳ World Cup sân cỏ 11 người. Tiền vệ mang áo số 10 trực tiếp góp dấu giày vào 3 trong tổng số 5 bàn thắng của U17 Việt Nam tại giải đấu, chiếm 60% số pha lập công của toàn đội.

Trong trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand tối 23/11, thuộc lượt trận thứ hai bảng G, Nguyễn Lực đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới.

Phút 49, trong thế bị dẫn trước 0-1, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt. Nguyễn Lực thực hiện cú sút đưa bóng vượt qua thủ môn Joseph Chalabi, gỡ hòa 1-1 cho đại diện Đông Nam Á.

Chu Ngọc Nguyễn Lực lập kỷ lục cho bóng đá Việt Nam ở U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Nguyễn Lực tại World Cup đều đến từ những tình huống cố định. Trước đó, trong trận ra quân gặp U17 Bỉ, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC khiến người hâm mộ trầm trồ với pha ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc.

Phút 84, sau khi đường treo bóng đầu tiên bị hàng thủ đối phương cản phá ở cột gần, Nguyễn Lực tiếp tục thực hiện quả phạt góc với quỹ đạo hướng về cột xa. Trái bóng đi xoáy, vượt qua tầm với của thủ môn U17 Bỉ rồi bay thẳng vào lưới, giúp U17 Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Bên cạnh khả năng dứt điểm, Nguyễn Lực còn để lại dấu ấn trong khâu tổ chức tấn công. Ở phút 58 trận gặp New Zealand, tiền vệ này kiến tạo để Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Dù liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, Nguyễn Lực vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà chưa thể giành chiến thắng.

“Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên đã nhắc nhở chúng em cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn các phương án đã chuẩn bị”, Nguyễn Lực chia sẻ sau trận đấu.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam mới có một điểm nhưng đã ghi tới 5 bàn thắng. Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ chạm trán U17 Mali lúc 20h ngày 26/11, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.