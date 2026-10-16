Lucy Robertson và Hannah Davies, sống tại xứ Wales, Vương quốc Anh, đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 30 của Lucy thì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ bác sĩ thú y.

Người ở đầu dây thông báo rằng Charlie, chú mèo cưng của gia đình đã mất tích từ 10 năm trước, vừa được tìm thấy. Thông tin khiến cả 2 chị em sửng sốt vì họ không còn nhận được bất kỳ manh mối nào về con vật trong suốt 1 thập kỷ.

Charlie mất tích vào tháng 4/2016, khi mới 3 tuổi. Con vật thường được gia đình cho ra ngoài và có thói quen dành cả ngày lang thang trên những con phố gần nhà.

Chú mèo mất tích hơn 10 năm bỗng nhiên trở về với chủ nhờ vào thứ này khiến cả gia đình vỡ òa. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, sau khi Hannah Davies chuyển nơi ở từ Newbridge đến Abercarn, Charlie rời khỏi nhà rồi không bao giờ quay về. Việc chú mèo biến mất khiến cả Davies và Robertson đau lòng.

Gia đình đã dành nhiều tháng tìm kiếm tại các khu vực xung quanh nhưng không phát hiện dấu vết nào. Thời gian trôi qua, họ vẫn không biết Charlie đã đi đâu hoặc chuyện gì xảy ra với con vật.

Sau 10 năm, 1 người dân sống gần khu vực phát hiện Charlie trú trong bụi cây. Người này bắt đầu mang thức ăn đến cho chú mèo và duy trì việc chăm sóc trong nhiều tuần.

Sau đó, Charlie được đưa tới phòng khám thú y để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ quét con chip nhận dạng được gắn trên cơ thể chú mèo và tìm thấy số điện thoại của Hannah Davies.

Nhờ thông tin lưu trong con chip, phòng khám có thể xác định chủ nhân của Charlie và thực hiện cuộc gọi báo tin. Davies cho biết cô vô cùng sửng sốt khi nghe bác sĩ thông báo chú mèo mất tích từ năm 2016 đã được tìm thấy.

Ngay cả bác sĩ thú y cũng bất ngờ khi biết Charlie đã sống xa gia đình suốt 10 năm. Khi biến mất, con vật mới 3 tuổi, còn hiện tại đã 13 tuổi.

Dù trải qua thời gian dài không được gia đình chăm sóc, Charlie dường như vẫn khỏe mạnh. Các bác sĩ không phát hiện vấn đề sức khỏe đáng kể nào ở chú mèo khi nó được đưa đến phòng khám.

Lucy Robertson và Hannah Davies sau đó đã được đoàn tụ với thú cưng của mình. Tuy nhiên, đến nay, 2 chị em vẫn không biết Charlie đã sống ở đâu và trải qua những gì trong suốt 1 thập kỷ mất tích.

Việc Charlie được phát hiện trong bụi cây và đưa đến phòng khám đã khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài 10 năm của gia đình. Cuộc đoàn tụ diễn ra đúng thời điểm Lucy đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 30.