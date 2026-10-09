Chu kỳ xuất hiện siêu bão có thể rút ngắn khi Trái đất nóng lên

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức hội thảo công bố “Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam” (bản cập nhật năm 2025).

Cơn bão Yagi đổ bộ vào TP Hải Phòng, tháng 9-2024. Ảnh tư liệu: PHÚC HẬU

Theo số liệu của Viện Khoa học khí tượng - thủy văn, môi trường và biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong thời kỳ cơ sở, chu kỳ lặp lại trung bình của nhóm bão có cường độ tương đương bão Yagi năm 2024 được tính toán là 21 năm đối với Việt Nam.

Khi mức nóng lên toàn cầu tăng thêm 2 độ C, chu kỳ này sẽ giảm còn 13 năm. Ở các mức tăng 3 độ C và 4 độ C, chu kỳ lặp lại tương ứng còn 9 năm và 7 năm.

Hội thảo công bố “Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam” (bản cập nhật năm 2025). Ảnh: Viện Khoa học khí tượng - thủy văn, môi trường và biển

Theo Cục Biến đổi khí hậu, chu kỳ lặp lại là khoảng thời gian trung bình giữa các lần xuất hiện hiện tượng đạt hoặc vượt một ngưỡng cường độ nhất định và có tính chất tương đối. Vì vậy, khoảng thời gian “tái diễn” những cơn “siêu bão” có thể dài hơn hoặc rút ngắn hơn so với trung bình.

Kịch bản cũng cho thấy xu hướng tương tự ở các vùng. Tại miền Bắc, chu kỳ lặp lại được tính toán giảm từ 38 năm trong thời kỳ cơ sở xuống còn 13 năm khi nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C. Với miền Trung, con số này giảm từ 50 năm xuống 16 năm. Tại miền Nam, chu kỳ giảm từ 394 năm xuống 133 năm.

Slide dự báo chu kỳ bão mạnh. Nguồn: Viện Khoa học khí tượng - thủy văn, môi trường và biển

TS Trương Bá Kiên thuộc Viện Khoa học khí tượng - thủy văn, môi trường và biển, cho biết, bão mạnh trên Biển Đông có xu hướng gia tăng. Trong giai đoạn 1991-2025, số bão và áp thấp nhiệt đới tăng trung bình 0,16 cơn mỗi thập kỷ, trong khi bão mạnh từ cấp 12 trở lên tăng 0,38 cơn mỗi thập kỷ. Bình quân mỗi năm, Biển Đông ghi nhận khoảng 12,7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 3,4 cơn bão mạnh từ cấp 12 trở lên.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tài liệu này được xây dựng trên cơ sở các phương pháp đánh giá khí hậu hiện đại, nhằm cung cấp căn cứ khoa học cho công tác quy hoạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.