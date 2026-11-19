Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử trong giao dịch xuyên biên giới phụ thuộc vào loại chữ ký, việc bên nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam hay không và loại tài liệu được ký. Ảnh minh họa

Câu hỏi thường trực mà các doanh nghiệp đặt ra cho nhà cung cấp nền tảng ký điện tử nước ngoài là chữ ký trên nền tảng DocuSign có giá trị pháp lý tại Việt Nam không.

Khoản 1 Điều 23 Luật Giao dịch điện tử quy định chữ ký điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa mọi thao tác ký trên nền tảng điện tử đều đương nhiên có giá trị tương đương chữ ký trên văn bản giấy.

Theo khoản 2 Điều 23, chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn và chữ ký số mới có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy. Với các loại chữ ký điện tử khác, giá trị pháp lý cần được xem xét theo quy định liên quan và điều kiện cụ thể của giao dịch.

Vì vậy, để đánh giá một chữ ký tạo trên DocuSign có thể sử dụng tại Việt Nam hay không, doanh nghiệp cần xem xét ba vấn đề: loại chữ ký được sử dụng, sự hiện diện của đối tác nước ngoài tại Việt Nam và loại tài liệu.

Pháp luật Việt Nam phân biệt các loại chữ ký điện tử

Khung pháp lý về chữ kýđiện tử được quy định tại‎Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024; Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, có hiệu lực từ ngày 10/4/2025.

Theo khoản 2 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng phải đáp ứng các yêu cầu như xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký‎đối với thông điệp dữ liệu; dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận và thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký. Hiệu lực của chữ ký điện tử chuyên dùng có thể được kiểm tra theo điều kiện do các bên tham gia thỏa thuận.

Đối với chữ ký số, luật đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn. Theo khoản 3 Điều 22, chữ ký số là chữ ký điện tử đáp ứng các yêu cầu như xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu‎; dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận; dữ liệu tạo chữ k‎ý số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký; mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau khi ký đều có thể bị phát hiện. Chữ ký số đồng thời phải được bảo đảm bằng chứng thư chữ ký số.

Một điểm cần lưu ý là theo Điều 25, chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn là chữ ký điện tử chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn.

Như vậy, doanh nghiệp không nên mặc định chữ ký được tạo trên DocuSign là chữ ký số hoặc chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn. Cần xác định phương thức ký, cơ chế xác thực và loại chứng thư được sử dụng trong từng giao dịch.

Phân biệt công nhận và chấp nhận chữ ký điện tử nước ngoài

Điều 26 Luật Giao dịch điện tử quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài và công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ k‎ý điện tử nước ngoài. Điều 27 quy định về chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế

Theo khoản 1 Điều 26, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài được công nhận tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về tư cách hoạt động hợp pháp, có báo cáo kiểm toán kỹ thuật của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký‎ điện tử.

Ngoài ra, chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài cung cấp phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài cung cấp phải hình thành dựa trên thông tin định danh đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân nước ngoài và phải được cập nhật trạng thái vào hệ thống chứng thực dịch vụ tin cậy của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Cùng với đó, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài phải có văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Khoản 2 Điều 26 quy định điều kiện công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, chữ ký và chứng thư điện tử nước ngoài phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ k‎ý điện tử, chứng thư chữ k‎ý điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; chứng thư phải được hình thành trên cơ sở thông tin định danh đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Khoản 3 điều này xác định đối tượng sử dụng chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư điện tử nước ngoài đã được công nhận theo quy định tại khoản 2 gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu giao dịch điện tử với tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ trong nước chưa được công nhận tại quốc gia đó.

Trong khi đó, Điều 27 quy định chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế. Theo khoản 1, chữ ký điện tử nước ngoài và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế phải thuộc về tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam và có hiệu lực trên thông điệp dữ liệu gửi đến tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Khoản 2 Điều 27 trao quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm về việc chấp nhận chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký‎ điện tử nước ngoài trên thông điệp dữ liệu trong giao dịch quốc tế cho tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch.

Do đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn chấp nhận chữ ký điện tử DocuSign của đối tác nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam trong giao dịch quốc tế theo cơ chế tại Điều 27 nhưng phải tự đánh giá rủi ro và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Với chữ ký của chính doanh nghiệp Việt Nam, việc sử dụng vẫn phải đáp ứng quy định tương ứng của pháp luật Việt Nam. Điều 27 không phải căn cứ để doanh nghiệp trong nước mặc nhiên sử dụng mọi loại chữ ký điện tử nước ngoài.

Khả năng chứng minh giao dịch khi phát sinh tranh chấp

Giá trị pháp lý của chữ ký là một vấn đề; khả năng chứng minh giao dịch khi có tranh chấp là vấn đề khác. Doanh nghiệp cần có căn cứ xác định ai đã ký, người ký có thẩm quyền hay không, thời điểm ký và nội dung tài liệu có bị thay đổi sau khi ký hay không.

Theo Điều 11 Luật Giao dịch điện tử, giá trị dùng làm chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, gửi, nhận hoặc lưu trữ thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn; cách thức xác định người khởi tạo, người gửi, người nhận và các yếu tố phù hợp khác.

Điều 13 quy định thông điệp dữ liệu được sử dụng để lưu trữ thay cho văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu, thông tin khi thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu; được lưu trong khuôn dạng ban đầu hoặc khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác thông tin; cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, người gửi, người nhận và thời gian gửi, nhận.

Vì vậy, khi lựa chọn nền tảng ký điện tử, doanh nghiệp cần kiểm tra khả năng lưu trữ và xuất dữ liệu sau khi hoàn tất giao dịch. Những thông tin nên được lưu giữ gồm bản hợp đồng đã ký, nhật ký quá trình ký, dữ liệu xác thực người ký, dấu thời gian và trạng thái hoàn tất. Đây là những tài liệu có thể hỗ trợ doanh nghiệp chứng minh quá trình giao kết khi cần thiết.

Ba nhóm vấn đề: giá trị pháp lý theo pháp luật trong nước, cơ chế công nhận chữ ký nước ngoài và chứng cứ khi phát sinh tranh chấp. Ảnh minh họa.

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Phân loại tài liệu trước khi chọn loại chữ ký

Với hợp đồng thương mại, đơn đặt hàng hoặc phụ lục giá, nếu pháp luật không yêu cầu hình thức hay loại chữ ký cụ thể, các bên có thể thỏa thuận sử dụng chữ ký điện tử tạo trên nền tảng điện tử.

Với tài liệu cần giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân trên văn bản giấy, doanh nghiệp nên sử dụng chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số. Đối với hồ sơ gửi cơ quan nhà nước, cần đối chiếu quy định của từng thủ tục.

Xác định bên nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam hay không

Nếu đối tác là tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể xem xét cơ chế chấp nhận chữ ký điện tử nước ngoài theo Điều 27.

Nếu bên nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp cần xem xét cơ chế công nhận theo Điều 26 và các quy định pháp luật liên quan; không nên mặc định chữ ký điện tử nước ngoài được chấp nhận chỉ vì được tạo trên một nền tảng quốc tế. Khi chữ ký điện tử nước ngoài chưa được công nhận, các bên có thể sử dụng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cấp phép tại Việt Nam cấp.

Kết nối quy trình ký với hệ thống vận hành

Nền tảng ký điện tử cần được xem xét trong tổng thể hệ thống quản trị doanh nghiệp. Nếu không kết nối với phần mềm quản trị nguồn lực (ERP), hệ thống quản lý hợp đồng và các quy trình liên quan, bộ phận vận hành có thể phải nhập lại dữ liệu thủ công, làm tăng nguy cơ sai sót và kéo dài thời gian xử lý.

Kiểm tra khả năng tích hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA)

Việt Nam hiện có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp phép, nhưng mỗi nền tảng chỉ tích hợp với một số tổ chức nhất định. Pháp luật không chỉ định nền tảng hay CA cụ thể; doanh nghiệp nên ưu tiên nền tảng đã tích hợp sẵn CA được cấp phép. Ví dụ, eSign.AI kết nối trực tiếp với Viettel-CA, nên doanh nghiệp có thể đưa yêu cầu này vào ngay từ khâu thiết kế quy trình.

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan

Việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ quy định về thuế và hóa đơn điện tử, trong đó có Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nếu nền tảng đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài để xử lý, doanh nghiệp cần rà soát nghĩa vụ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó có quy định về chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới.

Như vậy, chữ ký tạo trên DocuSign không bị phủ nhận giá trị pháp lý tại Việt Nam chỉ vì được thể hiện dưới dạng điện tử. Tuy nhiên, không thể chỉ căn cứ vào tên nền tảng để kết luận chữ ký có giá trị tương đương chữ ký trên văn bản giấy. Doanh nghiệp cần xác định loại chữ ký điện tử, tư cách của các bên, quy định áp dụng với giao dịch và khả năng lưu giữ bằng chứng. Với chữ ký điện tử của đối tác nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể lựa chọn chấp nhận theo Điều 27 và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.