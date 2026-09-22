Chu kỳ 12 năm của bóng rổ nam Hàn Quốc

Ngôi sao bóng rổ Hàn Quốc Lee Hyun-jung luôn giữ được sự bình tĩnh trong suốt 4 hiệp đấu kịch tính ở chung kết, cuối cùng đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Bài hát “Very Nice” (tạm dịch: Rất tuyệt) của nhóm nhạc thần tượng K-pop SEVENTEEN được các tuyển thủ Hàn Quốc hát vang sau trận đấu...

Sau 12 năm chờ đợi, bóng rổ nam Hàn Quốc một lần nữa bước lên đỉnh cao ASIAD, sau thắng lợi 67-57 trước đội chủ nhà Nhật Bản ở chung kết. Lee Hyun-jung là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong trận đấu khi ghi 27 điểm, cùng nhiều cú ném 3 điểm quan trọng. Đáng chú ý, bóng rổ nam Hàn Quốc tiếp tục tạo nên chu kỳ 12 năm kỳ lạ. Trước đó, họ từng vô địch ASIAD 14 năm 2002, rồi đăng quang trên sân nhà tại ASIAD 17 năm 2014. Sau đúng 12 năm, ngôi vô địch một lần nữa thuộc về đại diện xứ kim chi.

Các tuyển thủ bóng rổ nam Hàn Quốc mừng chiến thắng trước chủ nhà Nhật Bản ở chung kết. Ảnh: AP

“Tôi từng nghe nói về chu kỳ 12 năm chiến thắng của đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc. Thật tuyệt vời khi điều đó đã trở thành hiện thực”, Lee Hyun-jung chia sẻ sau chung kết. Điều đáng nói, sau 44 năm kể từ kỳ ASIAD 9 năm 1982 đến nay, bóng rổ nam Hàn Quốc giành được vị trí số 1 trong kỳ Á vận hội tổ chức trên sân khách.

Sau khi "dạo chơi" ở vòng bảng, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc thắng tuyệt đối cả 3 trận vòng đấu loại trực tiếp (tứ kết, bán kết và chung kết). Họ đánh bại đội tuyển bóng rổ nam Nhật Bản 2 lần (vòng đấu bảng và trận tranh huy chương vàng), hoàn tất giành huy chương vàng ASIAD 20 với thành tích thắng tuyệt đối cả 6 trận.

Tuy nhiên, phía sau niềm vui chiến thắng là những câu chuyện không dễ dàng của các tuyển thủ xứ kim chi. Theo Yonhap, trước trận chung kết, đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc từng bỏ lỡ buổi tập nhẹ do xe buýt đưa đón đoàn của ban tổ chức không đến khách sạn theo lịch. Khi được hãng Reuters yêu cầu bình luận về vụ việc trên, ban tổ chức ASIAD 20 đã trả lời chung chung trong một email: “Chúng tôi đang nỗ lực sắp xếp các dịch vụ vận chuyển phù hợp cho tất cả vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên sự kiện để bảo đảm các cuộc đấu không bị ảnh hưởng”.

Điều quan trọng là đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc đã được hưởng niềm vui chung cuộc bằng màn trình diễn thuyết phục. Chu kỳ 12 năm tiếp tục được nối dài, nhưng lần này dấu ấn đặc biệt hơn khi họ đăng quang trên sân khách, vượt qua chính đội chủ nhà Nhật Bản và khép lại hành trình ASIAD 20 với thành tích toàn thắng. Chu kỳ 12 năm đang được những người yêu bóng rổ Hàn Quốc nói đến trong những ngày này, nhưng tất nhiên họ không muốn phải chờ thêm 12 năm nữa để có lần vô địch ASIAD tiếp theo.