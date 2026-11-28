Ngày 28/11, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Chi cục QLTT TP Hà Nội và Công an xã Phù Đổng kiểm tra một nhà kho lợp mái tôn tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho gas trái phép. Ảnh: M.T.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong khu nhà kho, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động san chiết khí gas được tổ chức bên trong một container cũ với nhiều thiết bị chuyên dụng. Trong khu vực kho xưởng có một xe bồn chứa gas cùng nhiều bình gas tập kết.

Qua kiểm tra, đoàn xác định cơ sở do ông Lại Duy Quý, trú tại thôn Trung Mầu, làm chủ. Tuy nhiên, ông Quý không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ sở đang thực hiện sang chiết, nạp gas từ bồn chứa vào các bình loại 12kg và 45kg theo hình thức trạm nạp khí nhưng không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Các loại bình gas trái phép. Ảnh: M.T.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 4 máy sang chiết khí gas, một cân đồng hồ loại 30kg, một cân điện tử và bồn chứa gas dung tích 12.000 lít. Lượng khí gas còn trong bồn khoảng 3 tấn.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện 354 bình gas đã được nạp, với tổng khối lượng khí khoảng 5 tấn. Toàn bộ số bình này không có màng co niêm phong trên van. Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số gas đang kinh doanh.

Cơ sở còn lưu giữ 230 vỏ bình gas chưa chứa khí, gồm 187 bình loại 12kg và 43 bình loại 45kg. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thuê nạp gas đối với số vỏ bình này.

Qua xác minh ban đầu, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở thực hiện việc nạp gas vào các bình không thuộc sở hữu của thương nhân là chủ trạm nạp.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng gas trái phép. Ảnh: M.T.

Theo ông Nguyễn Việt Thế, Kiểm soát viên Đội QLTT số 17, cơ sở có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động vi phạm như thường xuyên đóng kín cửa kho, kiểm soát người ra vào và lựa chọn địa điểm vắng vẻ để giao nhận hàng. Ngay cả việc tiếp nhận gas từ xe bồn cũng được thực hiện tại những vị trí kín đáo.

Việc sang chiết, nạp gas vào các bình không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về điều kiện an toàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân khu vực lân cận.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ hàng hóa, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, trước đó ông Lại Duy Quý từng bị xử lý về hành vi sang chiết khí gas trái phép nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.