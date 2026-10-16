Chủ khách sạn Pullman Saigon bác tin đổi chủ

Khách sạn Pullman Saigon Center đã hoạt động được 13 năm, do tập đoàn Accor vận hành. Ảnh: Accor.

Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Bình Minh, đơn vị sở hữu khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre tại TP.HCM, vừa phát thông báo đính chính thông tin liên quan đến việc khách sạn bị đồn rao bán, chuyển nhượng hoặc ngừng hoạt động.

Theo doanh nghiệp, thời gian gần đây, một số thông tin không chính xác xuất hiện trên mạng xã hội, diễn đàn và các kênh môi giới, gây ảnh hưởng đến uy tín khách sạn cũng như quyền lợi của khách hàng, đối tác.

Công ty Bình Minh khẳng định không có kế hoạch sang nhượng, rao bán hay thay đổi chủ sở hữu khách sạn Pullman Saigon Centre dưới bất kỳ hình thức nào. Các thông tin rao bán đang lan truyền đều không được khách sạn cho phép.

Doanh nghiệp cũng cho biết khách sạn vẫn vận hành ổn định, tiếp tục đón khách bình thường. Những hợp đồng hợp tác, đặt phòng và tổ chức sự kiện đã ký kết vẫn được thực hiện đầy đủ theo các điều khoản cam kết.

Công ty Bình Minh cho hay đang phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn pháp lý để xử lý các cá nhân, tổ chức cố tình phát tán thông tin sai sự thật theo quy định pháp luật.

Khách sạn Pullman Saigon Centre tọa lạc tại số 148 Trần Hưng Đạo, TP.HCM, là khách sạn thuộc thương hiệu Pullman do tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế Accor vận hành. Khách sạn khai trương năm 2013, có 306 phòng và suite.

Theo thông tin được công bố, pháp nhân trực tiếp sở hữu khách sạn là Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Bình Minh. Doanh nghiệp được thành lập ngày 20/9/2013, với vốn điều lệ ban đầu 900 tỷ đồng.

Chủ sở hữu ban đầu của Công ty Bình Minh là CTCP Quê Hương Liberty. Đến ngày 28/12/2015, quyền sở hữu được chuyển sang CTCP Sài Gòn Quê Hương thông qua giao dịch chuyển nhượng 100% vốn tại doanh nghiệp này.

Việc chuyển nhượng khi đó nằm trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác kinh doanh khách sạn giữa Liberty, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và CTCP Đầu tư & Dịch vụ TP.HCM.

Thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng Pullman Saigon Centre không phải lần đầu xuất hiện. Năm 2014, chỉ vài tháng sau khi khách sạn đi vào hoạt động, Liberty từng có kế hoạch chào bán toàn bộ khách sạn thông qua phương án chuyển nhượng doanh nghiệp sở hữu tài sản.

Tuy nhiên, thương vụ bán Pullman Saigon Centre khi đó không diễn ra. Liberty sau đó hoàn tất việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, pháp nhân sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre.