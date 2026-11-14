Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre bị phạt vì chậm công bố thông tin 30 mã trái phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 689/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc có trụ sở tại phường Xuân Hòa, Tp.HCM.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu. Các tài liệu này bao gồm báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên và cả năm 2023, 2024, 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, năm 2025 và bán niên 2025; báo cáo tài chính được soát xét bán niên 2026.

Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm công bố các báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong năm 2022 và bán niên 2026.

Đáng chú ý, vi phạm còn liên quan đến thông tin thanh toán gốc, lãi tại ngày đáo hạn của 30 mã trái phiếu từ THP.H2025.01 đến THP.H2025.30.

Bên cạnh đó, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc cũng chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc đối với một loạt tài liệu khác gồm báo cáo tài chính năm 2021, năm 2022 và bán niên 2021, bán niên 2023; các báo cáo về tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu trong năm 2021, bán niên 2021, bán niên 2022; cùng thông tin thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong các kỳ năm 2021, 2022, 2023 và năm 2025.

Về Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2013 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và là chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre.

Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của CTCP Quê Hương - Liberty. Đến năm 2016, Liberty đã chuyển nhượng 100% vốn Thiên Phúc cho đối tác là CTCP đầu tư Sài Gòn Green View. Thời điểm này, bà Lưu Thị Ngọc Thủy là Chủ tịch HĐTV của doanh nghiệp, đồng thời là người được ủy quyền phần vốn góp của Sài Gòn Green View.

Tháng 6/2016, ông Đặng Liên Minh trở thành Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc và sau đó 1 năm (tháng 6/2017), vị trí này do bà Hồng Kim Yến (SN 1988) đảm nhiệm.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 2.241,6 tỷ đồng.