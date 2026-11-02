'Chú Hùng tuyên truyền' - Từ mạng xã hội đến lòng dân

Từ triệu lượt xem đến những mái trường an toàn

Nhắc đến Đại uý Trương Anh Hùng, Phó Bí thư Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn Công an xã Hương Khê, người dân ở “phố núi” này – từ các em nhỏ đang còn ngồi trên ghế nhà trường đến các chị tiểu thương lẫn ông bà già trên địa bàn – đều không lạ gì với biệt danh “chú Hùng tuyên truyền”. Đại uý Trương Anh Hùng không chọn cách tuyên truyền khô cứng mà đưa pháp luật đến gần người dân bằng những video ngắn, dễ hiểu, tập trung vào các thủ đoạn lừa đảo đang diễn ra trong đời sống.

“Chú Hùng tuyên truyền” phổ biến pháp luật đến các em học sinh trong trường học.

Từ giả danh Công an, Viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng đến dụ dỗ truy cập đường link lạ, chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản, Đại uý Hùng đã thông qua các video clip ngắn gọn, súc tích để phân tích dấu hiệu nhận biết, hướng dẫn cách phòng tránh và phổ biến các thủ tục hành chính. Với cách truyền đạt đơn giản, dí dỏm nhưng chân chất, sát thực tiễn cơ sở, nhiều video của “chú Hùng tuyên truyền” đã thu hút hàng triệu lượt xem, giúp thông tin cảnh báo lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Đại uý Trương Anh Hùng chia sẻ, giá trị lớn nhất không nằm ở những con số tương tác, mà ở việc người dân biết cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình. Đó cũng chính là động lực để anh tiếp tục sáng tạo thêm nhiều video clip sinh động nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân.

Đại uý Trương Anh Hùng tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Thường xuyên thăm hỏi, động viên người già neo đơn đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Vận động, tham gia tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn.

Không dừng lại trên không gian mạng, Đại uý Trương Anh Hùng còn tham gia tuyên truyền trực tiếp tại trường học, lan tỏa chiến dịch “Không một mình”, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện và phòng tránh những nguy cơ trên môi trường số. Tại các trường học trên địa bàn, hình ảnh “chú Hùng tuyên truyền” đã lan toả trên màn hình máy tính trong phòng tin học, kết hợp với các buổi trao đổi trực tiếp, giúp thông điệp an toàn đến gần hơn với các em.

Từ bản làng biên giới đến những nồi cháo nghĩa tình

Đại uý Trương Anh Hùng chia sẻ, Hương Khê là xã địa bàn biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, tại nhiều khu vực còn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống rải rác nên khả năng tương tác, tiếp cận với thông tin có những thời điểm còn khó khăn, hạn chế. Từ đó, kỹ năng phòng, tránh những thông tin xấu độc, đặc biệt là nhận diện với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng còn hạn chế.

Đại uý Trương Anh Hùng lặn lội đến các bản làng xa xôi khu vực biên giới để tuyên truyền.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, quá trình gần gũi với nhân dân ở địa bàn cơ sở, Đại uý Trương Anh Hùng nhận thấy có những địa bàn cần cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với đời sống và phong tục của đồng bào. Từ đó, anh đã đến tận những bản làng xa xôi nhất như thôn Phú Lâm để tuyên truyền, sẻ chia và tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng đồng bào dân tộc Lào. Những chuyến đi không chỉ đưa thông tin đến gần bà con hơn, mà còn góp phần vun đắp tình cảm, sự tin tưởng giữa lực lượng Công an với nhân dân nơi biên giới.

Trên cương vị cán bộ đoàn, Đại uý Trương Anh Hùng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có chương trình “Nồi cháo yêu thương” – nơi những suất cháo giản dị gửi gắm sự quan tâm đến người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Với anh, công tác Đoàn không chỉ là tổ chức phong trào, mà còn là cơ hội để tuổi trẻ biến tinh thần trách nhiệm thành những việc làm cụ thể, có ích cho cộng đồng.

Đại uý Trương Anh Hùng nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Phương Thảo có hoàn cảnh mồ côi.

Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu, yêu thương cháu Nguyễn Thị Phương Thảo, một em nhỏ mồ côi, đã trở thành câu chuyện giàu sức lay động, được nhiều trang báo và trang thông tin trên mạng xã hội lan tỏa. Không chỉ sẻ chia về vật chất, Đại uý Trương Anh Hùng còn dành cho cháu sự quan tâm, chở che như người thân trong gia đình. Lời nói hồn nhiên của cháu: “Em có bố rồi, bố Hùng em là Công an” khiến những việc làm thầm lặng ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là cảm giác mình được yêu thương và có một điểm tựa để lớn lên.

Đằng sau sự sẻ chia ấy còn có người vợ hiền của anh là giáo viên mầm non luôn cảm thông, đồng hành cùng chồng và hai con nhỏ cũng dành cho bé Thảo tình yêu thương, đón nhận em như một người em gái út trong gia đình. Chính sự đồng thuận từ mái ấm riêng đã tiếp thêm ý nghĩa cho hành trình trao yêu thương của người chiến sĩ Công an.

"Chú Hùng tuyên truyền" đã trở thành thương hiệu quen thuộc với bà con nhân dân ở xã biên giới Hương Khê.

Trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân, tinh thần gần dân được thể hiện từ nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến sự chủ động phòng ngừa, đồng hành và sẻ chia với cộng đồng. Những việc làm của Đại úy Trương Anh Hùng góp phần làm nên hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ vững vàng trong công tác mà còn gần gũi, trách nhiệm trong đời sống thường ngày.

Cũng chính bởi vậy, về xã Hương Khê, nhắc đến Đại uý Trương Anh Hùng, bà con nhân dân nơi đây đều trìu mến gọi anh là “chú Hùng tuyên truyền”. Nhưng dấu ấn của anh không chỉ nằm ở những video triệu lượt xem, mà còn ở những chuyến đi đến bản làng, những suất cháo nghĩa tình và hành trình đồng hành cùng một em nhỏ mồ côi.

Những việc làm đó, theo Đại uý Trương Anh Hùng là xuất phát từ tâm, được ươm mầm trong quá trình "Gần dân nhất" khi công tác ở vùng biên cương biên giới. Anh luôn quan niệm, bình yên không chỉ được giữ gìn bằng những nhiệm vụ lớn lao, mà còn được vun đắp từ một lời cảnh báo đúng lúc, một bàn tay sẻ chia và một vòng tay đủ ấm để người đang khó khăn biết rằng mình không đơn độc.