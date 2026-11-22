Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Lư Ngọc Thuỳ. Ảnh: Anh Tầm.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2018, Lư Ngọc Thuỳ sử dụng mạng xã hội Facebook tên Lư Ngọc Thuỳ đứng ra tổ chức mở hụi online, kêu gọi những người quen buôn bán hàng online trên Facebook tham gia hụi do Thuỳ làm chủ.

Lúc đầu, Thuỳ mở 2 dây hụi tuần 500.000 đồng, được nhiều người tin tưởng tham gia. Trong thời gian làm chủ hụi, Thuỳ chung chi tiền hụi đầy đủ, tạo được lòng tin của các hụi viên, khi các dây hụi mãn, Thuỳ tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, Thuỳ còn cho vay mượn tiền bên ngoài, tham gia hụi của người khác và có một số hụi viên đã hốt hụi không đóng hụi chết.

Để có tiền tràn hụi, trả lãi vay và trả tiền hụi tham gia bên ngoài, Thuỳ đã lấy 46 phần tên khống Huynh Tham bỏ thăm, đưa thông tin gian dối tên hụi viên để hốt 80 phần hụi, bán 2 phần hụi khống cho hụi viên chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Đến ngày 26/6/2023, Thuỳ tuyên bố bể hụi.