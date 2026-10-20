Chủ hụi bán khống, hốt hụi ảo để chiếm đoạt tiền của người chơi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phạm Thị Hồng Mơ (SN 1993, ngụ ấp Hàm Rồng, xã Năm Căn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mơ tổ chức nhiều dây hụi và thu hút người dân tham gia góp tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành các dây hụi, Mơ bị xác định đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên.

Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hồng Mơ. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Cụ thể, Mơ bị cáo buộc mạo danh người tham gia để hốt hụi, đồng thời thực hiện việc bán khống các phần hụi nhằm chiếm đoạt tiền. Bằng các thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của những người tham gia và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm của bị can. Việc thi hành các lệnh bắt giữ và khám xét được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, phục vụ công tác điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xác minh số người bị hại, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.