Chủ hộ kinh doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở xuống không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, không phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc xác định chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được căn cứ vào thời điểm và mức doanh thu kê khai của hộ kinh doanh.

Chi tiết, xem dưới đây:

Chủ hộ kinh doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở xuống có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện