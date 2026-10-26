Chủ hãng Vodka Hà Nội bất ngờ lãi kỷ lục

Halico có lãi quý thứ 2 trong năm 2026. Ảnh: HNR.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Halico (UPCoM: HNR), nhà sản xuất rượu nổi tiếng một thời này vừa ghi nhận một quý kinh doanh khởi sắc.

Theo đó, doanh thu thuần quý III của doanh nghiệp đạt hơn 29,2 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt gần 5,5 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lỗ gần 4,4 tỷ đồng cùng kỳ và là mức lãi quý cao nhất kể từ khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý của Halico đạt gần 31,7 tỷ đồng, tăng 23%. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm rượu đạt hơn 28,4 tỷ, tăng khoảng 22%. Các khoản giảm trừ doanh thu, chủ yếu là chiết khấu thương mại, tăng từ hơn 2,1 tỷ lên gần 2,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán đã giảm hơn 4,3 tỷ đồng, xuống còn 13,4 tỷ, chủ yếu nhờ giá vốn thành phẩm rượu giảm.

Doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm, giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 15,8 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng lên gần 2,6 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 14%, lên khoảng 8,45 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân viên chiếm 61%, tương đương khoảng 5,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Halico đạt hơn 100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 3,6 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 3,9 tỷ đồng năm trước và vượt kế hoạch kinh doanh dự kiến của cả năm.

Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 9, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 468 tỷ đồng.

Tiền thân của Halico là Nhà máy Rượu Hà Nội, được người Pháp xây dựng năm 1898. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc như Lúa mới, Nếp mới, Vodka Hà Nội và Vina Vodka.

Cơ cấu cổ đông hiện tại gồm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Habeco (HNX: BHN) nắm 54,29% vốn và tập đoàn đồ uống Diageo (Anh), thông qua Streetcar Investment Holding, sở hữu 45,57% vốn.

Theo kế hoạch năm 2026, Halico đặt mục tiêu tổng doanh thu 212,7 tỷ đồng, doanh thu thuần gần 128 tỷ đồng và dự kiến lỗ trước thuế gần 5 tỷ đồng, với quy mô lao động hơn 180 người.

Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm cho thấy tín hiệu cải thiện so với kế hoạch thận trọng mà doanh nghiệp đề ra.