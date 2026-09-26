Chú hải cẩu con bơi 200km quay lại hòn đảo vì nhớ con người

Một con hải cẩu non đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi bơi quãng đường 200km để quay trở lại hòn đảo nơi nó từng sinh sống suốt nhiều tháng, trước khi được thả về tự nhiên. Đây là lần thứ hai con hải cẩu hai tuổi này quay trở lại khu vực có con người sinh sống, sau khi được thả ra biển khơi.

Theo tờ Science Education Times, Nana (tên thân mật của con hải cẩu) được thả ra đại dương vào ngày 7/9 nhưng đã xuất hiện trở lại trên đảo vào ngày 13/9, sau khi vượt qua quãng đường ấn tượng dài 200km. Thông tin này được xác định nhờ thiết bị định vị gắn trên cơ thể nó. Ngư dân địa phương nhận thấy con hải cẩu trông gầy đi rõ rệt sau hành trình đầy gian nan này.

Trước đó, vào tháng Sáu, Nana đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ thái độ không e ngại con người và tỏ ra thích tương tác với du khách tại địa phương. Được các chuyên gia về động vật biển thả về tự nhiên vào giữa tháng Tư, tại vùng biển cách đó khoảng 110km, Nana là cá thể duy nhất trong số năm con hải cẩu không hòa nhập với đàn hải cẩu hoang dã, thay vào đó, nó chọn ở lại đảo, nơi có sự hiện diện của các hoạt động con người.

Nana thuộc loài hải cẩu con (thuộc nhóm hải cẩu đốm), một loài hoang dã được xếp vào diện bảo vệ nghiêm ngặt nhất (cấp độ 1) tại Trung Quốc. Nó được phát hiện lần đầu trên một bãi biển thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, sau một cơn bão vào tháng 9/2024. Khi đó, con vật non mới chỉ vài tháng tuổi này được tìm thấy trong tình trạng mang nhiều vết thương. Các cơ quan chức năng tại Quảng Tây đã chăm sóc Nana rất chu đáo, và người dân địa phương đã trìu mến đặt cho nó cái tên này, một cái tên thường được dùng cho các bé gái.

Một nhà nghiên cứu môi trường biển tại ĐH Đại Liên giải thích rằng, việc Nana quay trở lại là một quyết định mang tính bản năng, xuất phát từ trí nhớ và cảm giác an toàn mạnh mẽ của nó. Ảnh: dzwww.com

Vào tháng 11/2025, Nana được chuyển đến một cơ sở bảo tồn động vật biển do Viện Khoa học Thủy sản Biển tỉnh Liêu Ninh quản lý để tham gia chương trình huấn luyện tái hòa nhập môi trường hoang dã. Sau lần thả thứ hai, dữ liệu theo dõi cho thấy, Nana đã bơi qua nhiều hòn đảo, trước khi quay trở lại hòn đảo nơi nó từng sống nhiều tháng trong thời gian huấn luyện.

Ông Vương Tân, một nhà nghiên cứu môi trường biển tại ĐH Đại Liên chia sẻ với truyền thông rằng, việc Nana quay trở lại là quyết định xuất phát từ bản năng, chịu ảnh hưởng bởi cảm giác an toàn và trí nhớ của nó: "Nó đã được con người chăm sóc trong một thời gian dài, do đó hình thành mối liên hệ giữa con người và sự an toàn. Kết quả là, nó giảm bớt sự cảnh giác trước các hoạt động của con người và nảy sinh sự gắn bó với họ".

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn duy trì chính sách "không can thiệp, không cho ăn" đối với Nana: “Nana vẫn đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống hoang dã. Mặc dù không tỏ ra e ngại con người, nhưng nó có thể phản ứng căng thẳng nếu bị vây quanh, cho ăn, bị đuổi theo hoặc bị quấy rầy. Việc phụ thuộc vào thức ăn do con người cung cấp sẽ gây trở ngại cho quá trình tái hòa nhập vào đàn hoang dã".

Bức ảnh trên ghi lại hình ảnh 'cô nàng' Nana đáng yêu. Để quản lý sự nổi tiếng ngày càng tăng của 'cô nàng', Cục Phát triển Biển Trung Quốc đã lập một tài khoản mạng xã hội chính thức cho Nana nhằm mục đích "bảo vệ và quảng bá hình ảnh". Ảnh: dzwww.com

Nhiều cư dân mạng đã đề xuất để Nana được ở lại đây vĩnh viễn. “Vì nó thích nơi này, tôi mong các bạn đừng di dời nó đi nữa. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của nó chứ, phải không?”, một người dùng bình luận và nhận được hơn 3.000 lượt thích.