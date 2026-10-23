Chủ ghe câu ở Mũi Né kể phút hoảng loạn khi phương tiện chìm nửa đêm

Video: Các thuyền viên gặp nạn đã về đến đất liền.

Chiều 23/10, lực lượng Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề thuộc Đồn Biên phòng Trung Bình (TP Cần Thơ) tổ chức đón 4 ngư dân gặp nạn trên biển được tàu thu mua hải sản của địa phương này cứu giúp đưa về đất liền.

Hiện sức khỏe 4 ngư dân Nguyễn Văn Hai (SN 1982), Nguyễn Văn Hậu (SN 2003), Lê Văn Lượm (SN 1990) và Bùi Văn Cảnh (SN 2001, cùng ngụ tại Mũi Né) ổn định. Khi tàu thu mua hải sản cặp cầu cảng Trạm kiểm soát biên phòng, Lượm và Hậu đã cùng các thuyền viên ra mũi tàu phụ giúp đồng nghiệp cột dây neo.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hai, chủ tàu kiêm máy trưởng phương tiện mang số hiệu BTH-80712-TS, cho biết ngày 19/10, ông điều khiển ghe câu ra biển để khai thác xa bờ cùng với 3 thuyền viên gần nhà. Khuya 20/10, khi ghe câu đang tìm nơi khai thác cá thu và mực thì ông Hai phát hiện phương tiện phá nước từ phía hầm máy.

“Ghe phá nước quá nhanh nên tôi kêu 3 thuyền viên đang ngủ thức dậy. Chúng tôi chưa kịp mặc áo phao thì ghe chìm, chỉ còn nổi phần mũi. Lúc đó, 4 người chỉ biết chạy lên phần ghe chưa chìm và bật đèn ra hiệu cầu cứu”, ông Hai kể.

4 thuyền viên quê Mũi Né về đến cửa biển Trần Đề, TP Cần Thơ.

Theo chủ ghe câu, lúc mọi người chạy ra trước mũi ghe, ông Hai trượt té đập mặt vào vật cứng nên chấn thương phần mềm vùng mặt, mũi.

“Hơn 35 năm đi biển, lần đầu tiên gặp nạn nên tôi lo sợ lắm. Tôi ôm mũi ghe bật đèn phát hiệu cầu cứu nhưng rất run sợ và chỉ biết khóc”, người đàn ông 44 tuổi chia sẻ.

Đối với 3 thuyền viên đi cùng ông Hai, mặc dù không kịp mặc áo phao nhưng những thanh niên này nói rằng chỉ hoảng sợ một lúc rồi bình tĩnh dần vì tất cả đều biết bơi. Khoảng 20 phút cùng chủ ghe bật đèn phát tín hiệu, các thuyền viên vui mừng khi thấy tàu thu mua hải sản chạy đến cứu giúp.

Chủ ghe hàng ngỏ lời giúp đỡ các nạn nhân

Khoảng 6h ngày 23/10, ông Nguyễn Trường Giang (SN 1982, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, TP Cần Thơ) là chủ tàu thu mua hải sản mang số hiệu CT-00787-TS đã gọi điện đến Trạm Kiểm soát biên phòng Trần Đề báo tin thuyền trưởng Nguyễn Hải Đăng (36 tuổi) đang chở 4 thuyền viên gặp nạn vào trạm.

Tiếp nhận thông tin từ trạm cửa biển, Đồn Biên phòng Trung Bình đã cử lực lượng tiếp đón và bố trí cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho ông Hai cùng các thuyền viên.

Ông Nguyễn Văn Hai kể giây phút ghe câu bị phá nước chìm lúc nửa đêm.

Theo thuyền trưởng tàu CT-00787-TS Nguyễn Hải Đăng, lúc anh nhìn thấy đèn tín hiệu của ông Hai khoảng 1h ngày 21/10. Sau khi đón các nạn nhân lên tàu, anh Hải Đăng hỏi thăm sức khỏe mọi người và thấy không có điều gì bất thường nên tiếp tục cho phương tiện đi thu mua hải sản.

“Những ngày qua, 4 ngư dân quê Mũi Né sinh hoạt bình thường với các thuyền viên trên tàu chúng tôi. Tôi hỏi anh Hai có cần gọi điện về báo tin cho gia đình hay không nhưng anh ấy nói chưa cần thiết vì sợ hay tin tàu gặp nạn sẽ làm vợ con lo lắng”, anh Hải Đăng chia sẻ.

Có mặt tại buổi đón các thuyền viên gặp nạn vào cửa biển Trần Đề, chủ tàu thu mua hải sản CT-00787-TS là ông Nguyễn Trường Giang đã chuẩn bị chi phí để hỗ trợ các nạn nhân về quê.

Ông Giang còn ngỏ lời giúp ông Hai cùng các thuyền viên có công việc ổn định tại Trần Đề hoặc cho thuê phương tiện tại chỗ để khai thác nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cần Thơ.

Cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho ông Nguyễn Văn Hai.

Nói về ý tốt của ông Giang, ông Hai cho biết rất cảm ơn chủ tàu thu mua hải sản nhưng không dám nhận lời làm việc tại Trần Đề vì cần về quê hồi phục lại sức khỏe.

“Chìm mất phương tiện trị giá trên 200 triệu đồng, tôi về quê vay mượn người thân ít vốn để mua ghe nhỏ nhỏ tiếp tục làm nghề cùng các em, cháu gần nhà”, ông Hai chia sẻ.