Chữ 'G' trên dòng SUV huyền thoại Mercedes-Benz G-Class có ý nghĩa gì?

Chữ “G” mang ý nghĩa gì?

Dòng xe này có những cái tên quen thuộc như G-Wagon hay G-Wagen. Trên thực tế, chữ “G” là viết tắt của từ “Geländewagen” trong tiếng Đức, mang ý nghĩa xe vượt địa hình hay xe đi việt dã. Cụm từ này mô tả trực quan nhất về công năng của chiếc xe: một cỗ máy sinh ra để hoạt động ở những nơi hoang dã. Dù sau này Mercedes-Benz đã chính thức rút gọn tên gọi thành G-Class, cái tên G-Wagon vẫn được giới mộ điệu sử dụng rộng rãi trên toàn cầu.

Chữ “G” trong G-Wagon là viết tắt của từ “Geländewagen” trong tiếng Đức, mang ý nghĩa xe vượt địa hình. (Ảnh: Mercedes-Benz)

​Ban đầu được tạo ra với mục đích quân sự

Lịch sử của G-Wagon bắt đầu vào đầu những năm 1970, xuất phát từ đề xuất của Quốc vương Iran về việc tạo ra một chiếc xe địa hình mạnh mẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Quá trình phát triển được khởi động vào năm 1972 dưới sự hợp tác giữa tập đoàn Daimler-Benz và Steyr-Daimler-Puch. Đến năm 1979, những chiếc xe đầu tiên mới bắt đầu được sản xuất tại Áo và khi đó được mở bán cả phiên bản thương mại dành cho dân sự.

​Sự bền bỉ và năng lực off-road mạnh mẽ đã giúp G-Wagon trở thành phương tiện quân sự đáng tin cậy. Cho đến nay, vẫn có hơn 40 quốc gia sử dụng các biến thể quân sự của G-Class. Mercedes-Benz thậm chí còn phát triển biến thể G-Class Caracal dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm với kích thước đủ gọn để chở bằng trực thăng vận tải. Mẫu xe quân sự mới nhất của dòng xe này mang mã W464, được giới thiệu vào năm 2022.

Mercedes-Benz G-Class ban đầu được sản xuất để nhằm phục vụ mục đích quân sự. (Ảnh: Expedition Motor Company)

​Biểu tượng của sự sang trọng

Trải qua nhiều thập kỷ, G-Class đã phát triển từ một phương tiện quân sự thuần túy thành biểu tượng của sự xa xỉ. Thế hệ mới nhất (W465) vẫn giữ nguyên cấu trúc khung gầm rời body-on-frame cùng hệ thống khóa vi sai. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 241 mm và khả năng lội nước lên tới 700 mm. Khác với ngoại hình vuông vức mang tính chất xe địa hình, nội thất của G-Class lại ngập tràn trang bị cao cấp như da Nappa Manufaktur, ghế được trang bị tính năng mát-xa và hệ thống âm thanh Burmester 3D.

Mercedes-Benz G-Class giờ đây còn là một biểu tượng của sự sang trọng. (Ảnh: U.S. News & World Report)

Tại một số thị trường quốc tế, khách hàng có thể lựa chọn bản G 550 sử dụng động cơ I6 tăng áp công suất 443 mã lực, hoặc bản hiệu suất cao Mercedes-AMG G 63 trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép sản sinh 577 mã lực, có thể bứt tốc 0-96 km/h chỉ trong 4,2 giây.

G 63 là một trong những biến thể G-Class được biết đến và xuất hiện nhiều nhất tại Việt Nam.

Không dừng lại ở động cơ đốt trong, mới đây, hãng xe Đức cũng giới thiệu biến thể thuần điện G 580 EQ, trang bị 4 mô-tơ điện độc lập cung cấp sức mạnh 579 mã lực và tầm vận hành 239 dặm cùng với tính năng G-Turn điều khiển 4 bánh xe riêng biệt, giúp xe quay đầu khi vẫn đứng tại một chỗ.