Chủ dự án Khu đô thị Sala bị phạt 875 triệu đồng

Đại Quang Minh còn được biết đến là nhà đầu tư Khu đô thị Sala, một trong những dự án phát triển đô thị đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh do chậm thông báo thông tin về các căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị xử phạt tổng cộng 875 triệu đồng vì chậm gửi thông tin về 87 căn hộ tại ba nhóm dự án thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP HCM đến Sở Xây dựng.

Cụ thể, nhóm vi phạm thứ nhất liên quan đến 9 căn hộ, gồm 6 căn tại Khu chung cư phức hợp M1, M2 và Khu nhà ở kết hợp thương mại Sh1, Sh2, Sh3, Sh4 thuộc Dự án thành phần số 2; cùng 3 căn tại Chung cư thấp tầng C1 thuộc Dự án thành phần số 6. Các dự án này nằm trong Khu nhà ở thấp tầng (Khu II), thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

Nhóm vi phạm thứ hai liên quan đến 16 căn hộ tại Chung cư C1, thuộc Dự án thành phần số 5 của Khu nhà ở thấp tầng (Khu III), cũng nằm trong khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

Ngoài ra, doanh nghiệp chậm thông báo thông tin về 62 căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Khu dân cư đa chức năng thuộc lô 6-9, Dự án thành phần số 9, nằm trong Khu nhà ở phức hợp, thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế (Khu VI) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, phạt 295 triệu đồng đối với nhóm vi phạm liên quan đến 9 căn hộ do có một tình tiết tăng nặng; hai nhóm vi phạm còn lại đều bị phạt lần 290 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 875 triệu đồng.

UBND TP HCM yêu cầu Đại Quang Minh phải nộp tiền phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Nếu quá thời hạn mà chưa nộp đủ, doanh nghiệp phải chịu tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền phạt chưa nộp.

Đại Quang Minh không phải doanh nghiệp bất động sản duy nhất tại TP HCM bị xử phạt liên quan đến nghĩa vụ thông báo thông tin về nhà ở bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngày 15/10, UBND TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Quốc Lộc Phát do chậm gửi thông tin về các căn hộ đã bán cho người nước ngoài đến Sở Xây dựng. Theo thông tin được công bố, vi phạm liên quan đến 272 căn hộ tại ba lô đất thuộc Khu chức năng số 1 (dự án có tên thương mại The Metropole Thủ Thiêm), Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, vào tháng 8/2026, CTCP Bất động sản Sơn Kim Land cũng bị UBND TP HCM xử phạt do không gửi thông tin về 136 căn hộ đã bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án Gateway Thảo Điền.

Sau các thông tin xử phạt, Sơn Kim Land cho biết, theo Công văn số 36357/SXD-PTDT ngày 9/10/2026 của Sở Xây dựng TP HCM, xác định 4 dự án do doanh nghiệp này phát triển thuộc danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Các dự án gồm The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền và The 9 Stellars, với hai phân khu Alta Height và Alpha Residence.

Về Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành lập đầu năm 2011, là mảnh ghép lớn trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thaco. Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cũng từng có thời gian dài giữ chức chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh, trước khi bàn giao cho ông Trần Đăng Khoa vào đầu năm nay.

Đại Quang Minh còn được biết đến là nhà đầu tư Khu đô thị Sala, một trong những dự án phát triển đô thị đầu tiên tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có quy mô khoảng 106 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái với hệ thống công viên, kênh rạch và các mảng xanh.

Bên cạnh bất động sản, doanh nghiệp còn tham gia phát triển hạ tầng tại Thủ Thiêm, trong đó có bốn tuyến đường chính với tổng chiều dài khoảng 11,9 km, cùng hệ thống cầu và cầu cạn. Đại Quang Minh cũng là đơn vị thực hiện cầu Thủ Thiêm 2, nay là cầu Ba Son, kết nối khu đô thị mới với khu vực trung tâm TP HCM.

Doanh nghiệp còn tham gia nghiên cứu, đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại thành phố, trong đó có tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.