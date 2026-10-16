Chủ dự án hạng sang ở Thủ Thiêm bị phạt, căn hộ có giá gần 700 triệu đồng/m2

Theo Cổng Thông tin điện tử TPHCM, UBND Thành phố vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quốc Lộc Phát về hành vi chậm gửi thông báo về việc bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, Công ty Quốc Lộc Phát đã chậm gửi thông báo bằng thư điện tử và văn bản về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua hoặc tặng cho đến cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở theo quy định đối với chủ đầu tư dự án nhà ở đã bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo đó, Công ty Quốc Lộc Phát được xác định đã vi phạm quy định về thông báo thông tin bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với tổng cộng 272 căn hộ tại các lô đất 1-13, 1-16 và 1-17 thuộc Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (tên thương mại là The Metropole Thủ Thiêm).

The Metropole Thủ Thiêm (thời điểm đang xây dựng) hiện có căn hộ chào bán gần 700 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư dự án này vừa bị xử phạt vì chậm thông báo việc bán nhà cho người nước ngoài. Ảnh: Hoàng Hà

Tại lô đất 1-13, thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm, chủ đầu tư đã chậm thông báo thông tin về việc bán 62 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Phân khu xây dựng trên lô đất này có tên thương mại là The Crest Residence.

Với hành vi tương tự, tại các lô đất 1-16 và 1-17, chủ đầu tư lần lượt bán 104 và 106 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng chậm thông báo thông tin theo quy định.

Quốc Lộc Phát được biết đến là chủ đầu tư dự án The Metropole Thủ Thiêm, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 7,6ha, nằm tại Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM.

The Metropole Thủ Thiêm gồm 4 phân khu, với quy mô khoảng 1.300 căn hộ cùng các khu vực thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Giá chào bán căn hộ tại The Metropole Thủ Thiêm hiện dao động từ 265-320 triệu đồng/m2. Một số căn hộ tại phân khu The Opera Residence được chào bán với giá gần 700 triệu đồng/m2. Đặc biệt, có căn penthouse tại phân khu này đang được chào bán 480 tỷ đồng.