Chủ dự án Cát Bà Amatina sẽ nhận cấp tín dụng 6.000 tỷ từ VPBank

HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC (mã: VCR) vừa thông qua vay vốn và nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, tổng giá trị cấp tín dụng là 6.000 tỷ đồng, mục đích nhằm tài trợ nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh (ngoại trừ bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai) để thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng (Cát Bà Amatina).

Phạm vi cấp tín dụng bao gồm toàn bộ các chi phí xây dựng hạ tầng của dự án; các chi phí xây dựng và liên quan để phát triển 71,49 ha đất thương phẩm tại dự án theo dòng tiền dự kiến; chi phí lãi vay nhập gốc trong thời gian đầu tư xây dựng dự án.

Thời hạn khoản vay đến hết ngày 31/12/2033, lãi suất cho vay theo quy định của VPBank. VCR cam kết toàn bộ dòng tiền bán hàng từ dự án Cát Bà Amatina sẽ được chuyển về tài khoản chuyên thu tại VPBank.

Đồng thời, VCR cũng thông qua việc dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tại VPBank.

Tài sản bảo đảm bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, quyền tài sản phát sinh từ dự án Cát Bà Amatina. Ngoài ra còn có các tài sản khác thuộc sở hữu của VCR nếu được VPBank chấp thuận.

Phối cảnh Cát Bà Amatina. (Ảnh: VCR).

VCR trước đây có tên cũ là CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex và là công ty con của Vinaconex. Giai đoạn tháng 7 - tháng 8/2025, Vinanconex đã thoái vốn khỏi VCR và nhường chuyển giao cho các cổ đông mới thuộc hệ sinh thái MIK Group. Sau đó, VCR đã được đổi tên thành ITC Development.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, VCR‏ đặt mục tiêu đạt t‏‏ổng doanh thu 1.031 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 101 tỷ đồng. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biế đang tiếp tục làm việc với VPBank và các đối tác để bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Cát Bà.

Trong nửa đầu năm 2026, VCR không có doanh thu, chi phí tài chính hơn 59 tỷ đồng, lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, chi phí tài chính trong nửa đầu năm là lãi chậm thanh toán các khoản phải trả theo thỏa thuận tính lãi với Vinaconex. Bên cạnh đó, dự án Cát Bà vẫn đang trong giai đoạn triển khai đầu tư và chưa phát sinh doanh thu.

Ngày 6/7, VPBank đã phát hành 3 phụ lục sửa đổi thư bảo lãnh đã phát hành ngày 16/7/2025 để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của VCR với Vinaconex.