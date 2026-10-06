Chủ dự án A&T Saigon Riverside nói gì về việc thi công khiến hàng chục nhà dân bị nứt?

Dự án A&T Saigon Riverside đang tiến hành xây dựng. Trước đó, dự án bị phản ánh trong quá trình thi công gây nứt nhà dân.

Theo tìm hiểu, vào thời điểm cuối tháng 9/2026, dự án A&T Saigon Riverside (tên pháp lý Căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn, phường Bình Hoà, TP HCM), do CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư bị đề nghị kiểm tra về các phản ánh của người dân liên quan đến các thỏa thuận, giao dịch căn hộ.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND phường Bình Hoà, ngày 7/9, phường tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị của 4 công dân liên quan đến các thỏa thuận, giao dịch căn hộ tại dự án. Theo phản ánh, giữa các bên đã phát sinh như thỏa thuận tư vấn đảm bảo quyền ưu tiên mua sản phẩm, phiếu xác nhận giao dịch… trước thời điểm Sở Xây dựng xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua.

Sau khi tiếp nhận những thông tin, phường đã chuyển những thông tin này đến Sở Xây dựng để kiểm tra, xem xét về các phản ánh trên.

Về vấn đề này, theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư là Công ty A&T Thuận An, đến hết tháng 9/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất ký hợp đồng mua bán với hơn 95% khách hàng mua các sản phẩm thuộc danh mục 740 căn hộ đủ điều kiện bán, cho thuê mua theo văn bản thông báo của Sở Xây dựng TP HCM cấp ngày 23/7/2026.

Chủ đầu tư cho rằng, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai là đúng quy định, không có chuyện huy động trái phép. Chủ đầu tư khẳng định, doanh nghiệp chỉ chính thức thực hiện thu tiền khách hàng tại thời điểm khách hàng ký HĐMB với chủ đầu tư.

Đối với các khoản tiền khách hàng chuyển cho đơn vị tư vấn, đại diện chủ đầu tư cho rằng đây là quan hệ giữa khách hàng và đơn vị tư vấn. Nếu phát sinh trường hợp cần sự tham gia của doanh nghiệp, chủ đầu tư sẵn sàng phối hợp để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Doanh nghiệp này cũng cho hay, thời gian qua một số khách hàng gặp khó khăn trong việc thu xếp tài chính để ký hợp đồng mua bán và đề nghị hoàn trả các khoản tiền đã chuyển theo thỏa thuận với đơn vị tư vấn, bán hàng. Với những trường hợp cụ thể, A&T Thuận An cho biết sẽ hỗ trợ trong phạm vi trách nhiệm và phối hợp với các bên liên quan để tìm hướng giải quyết.

Bên cạnh vấn đề giao dịch căn hộ, dự án còn phát sinh phản ánh từ các hộ dân lân cận trong quá trình thi công.

Cụ thể, ngày 10/9/2026, Sở Xây dựng TP HCM phối hợp UBND phường Bình Hòa kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư cùng nhà thầu thi công. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 35 căn nhà, gồm 22 căn trên đường Vĩnh Phú 20 và 13 căn trên đường Vĩnh Phú 22, bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án.

Dù vậy, cơ quan chức năng cho biết hành vi này không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác.

Trước vấn đề trên, đại diện A&T Thuận An cho rằng, trước khi triển khai thi công, doanh nghiệp đã phối hợp với nhà thầu kiểm tra hiện trạng các công trình xung quanh và thực hiện các thủ tục bảo hiểm cho dự án.

Khi phát sinh ảnh hưởng, chủ đầu tư cho biết đã làm việc với từng hộ dân để ghi nhận hiện trạng, đánh giá mức độ tác động và trao đổi phương án xử lý. Đồng thời, một số hộ dân đã được hỗ trợ thuê nhà. Sau khi hoàn thành phần hầm, căn cứ mức độ ảnh hưởng thực tế, các bên sẽ xem xét phương án sửa chữa, khắc phục, xây dựng lại hoặc bồi thường. Nội dung này đã được chính quyền, nhà thầu, chủ đầu tư và các hộ dân lập biên bản thỏa thuận.

“Quá trình thi công có những hộ dân bị ảnh hưởng, đây là sự cố mà chủ đầu tư và đơn vị thi công không mong muốn. Chúng tôi không chối bỏ trách nhiệm, sẵn sàng cùng các bên đánh giá tác động, lập phương án bồi thường phù hợp để người dân có thể yên tâm”, đại diện chủ đầu tư thông tin.

Theo tìm hiểu, A&T Saigon Riverside có tên dự án là Căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn, do CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, CTCP DXMD Việt Nam (Dat Xanh Services) là đơn vị phát triển, CTCP Xây dựng CDC là đơn vị thi công. Dự án có diện tích khoảng 7.000 m², gồm hai tháp cao 40 tầng, với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng.

Về pháp lý, ngày 17/12/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Đến ngày 4/4/2025, UBND TP Thuận An phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Ngày 27/6/2025, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2023, trụ sở tại 54C Khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP HCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Hồng An.

Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương là cổ đông tại A&T Thuận An. Ông Đặng Hồng An đồng thời là người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch HĐQT của A&T Bình Dương. A&T Bình Dương cũng là chủ đầu tư dự án A&T Sky Garden tại phường Lái Thiêu, cách dự án A&T Saigon Riverside không xa và hiện hoàn thành.