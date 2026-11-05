Chủ động xử lý sự việc an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt

Ngày 5-11, UBND phường Phương Liệt có báo cáo gửi cơ quan chức năng về kết quả kiểm tra, xác minh và các biện pháp xử lý bước đầu liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phường Phương Liệt kiểm tra tại Trường Mầm non Phương Liệt. Ảnh: HT

Theo báo cáo, khoảng 7 giờ 30 ngày 4-11, nhà trường tiếp nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn và kế hoạch giao nhận thực phẩm hằng ngày. Trong quá trình kiểm tra, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường, gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau đó, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, dừng tiếp nhận lô thực phẩm, lập biên bản sự việc tại chỗ và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh giao thực phẩm thay thế, bảo đảm chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Toàn bộ số thịt lợn có dấu hiệu bất thường được lưu giữ riêng, bảo đảm nguyên trạng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Ảnh: TH

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND phường Phương Liệt đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường trực tiếp xuống làm việc, kiểm tra, xác minh và phối hợp với nhà trường, Tổ tự giám sát xử lý sự việc.

Vào 9 giờ cùng ngày, UBND phường tổ chức cuộc họp đột xuất với sự tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Công ty Ngôi Sao Xanh và cha mẹ học sinh nhằm thông tin, trao đổi, làm rõ sự việc, thống nhất các nội dung phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường thực hiện quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ; đồng thời xuất trình hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định. Kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt lợn do Trạm Y tế và thành viên Đoàn kiểm tra phường thực hiện đều cho kết quả âm tính.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân sự việc. UBND phường Phương Liệt cho biết sẽ công khai thông tin sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng; đồng thời tiếp tục theo dõi việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà trường, kịp thời thông tin tới phụ huynh, tránh phát sinh tâm lý hoang mang, lo lắng.

Thời gian tới, UBND phường tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; phát huy vai trò giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh; công khai, minh bạch thông tin về nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn và các nội dung liên quan. Các ý kiến phản ánh của phụ huynh cũng được yêu cầu tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào quy trình giao nhận, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại, vi phạm theo thẩm quyền.