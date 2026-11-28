Chương trình được tổ chức trực tiếp với cử tri 3 phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và kết nối trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu của thành phố.

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Bộ đang tập trung rà soát, triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nêu rõ, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, phân loại kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết; chủ động xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, không để kéo dài. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan cần tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ; tăng cường giám sát và thông tin rõ kết quả giải quyết tới cử tri, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo đà thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: TTXVN phát

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia góp ý đối với nhiều dự án luật như Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ban tổ chức ghi nhận 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc 8 xã, phường, đặc khu. Các ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát, điều chỉnh quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm sự đồng bộ giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực cho cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục về thuế và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Cử tri cũng kiến nghị hoàn thiện chính sách thuế, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; sớm hoàn thiện quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Đại diện UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau 27 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ. Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và tăng cường tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035. Phiên chất vấn tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Quốc hội đồng thời giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ Nhất, yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý đúng lộ trình, thời hạn.